COLUNA BRUNO WENDEL

Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó

Grupo ligado ao BDM cerca vítimas e foge por acesso ao Engenho Velho de Brotas

Bruno Wendel

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:00

Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Correr ou apenas caminhar no Dique do Tororó virou uma atividade de risco. Segundo moradores, uma tropa de jovens ligada ao Bonde do Maluco (BDM) está promovendo arrastões em um dos mais conhecidos cartões-postais de Salvador.

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De acordo com relatos, os criminosos descem pelo Dique Pequeno ou pela Vila Platino, cercam as vítimas e roubam celulares, correntes e relógios. Após os assaltos, o grupo foge pelos fundos de um posto odontológico, onde há acesso a uma escadaria que leva ao Engenho Velho de Brotas.

Os ataques acontecem principalmente aos finais de semana e em dias de jogos e shows na Arena Fonte Nova. Na noite deste sábado (23), após a apresentação de Djavan, o bando atacou, mesmo com a presença de alguns policiais próximos ao estádio.