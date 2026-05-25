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Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó

Grupo ligado ao BDM cerca vítimas e foge por acesso ao Engenho Velho de Brotas

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:00

Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Correr ou apenas caminhar no Dique do Tororó virou uma atividade de risco. Segundo moradores, uma tropa de jovens ligada ao Bonde do Maluco (BDM) está promovendo arrastões em um dos mais conhecidos cartões-postais de Salvador. 

Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó

Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
Orixás no Dique do Tororó por Arquivo CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Dique por Divulgação GOVBA
Dique do Tororó por Crédito: Mauro Akin Nassor
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
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Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO

De acordo com relatos, os criminosos descem pelo Dique Pequeno ou pela Vila Platino, cercam as vítimas e roubam celulares, correntes e relógios. Após os assaltos, o grupo foge pelos fundos de um posto odontológico, onde há acesso a uma escadaria que leva ao Engenho Velho de Brotas.

Os ataques acontecem principalmente aos finais de semana e em dias de jogos e shows na Arena Fonte Nova. Na noite deste sábado (23), após a apresentação de Djavan, o bando atacou, mesmo com a presença de alguns policiais próximos ao estádio. 

Ainda segundo moradores, os casos acontecem dede o início do ano. Foi solicitado um posicionamento à Polícia Militar e à Polícia Civil. 

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