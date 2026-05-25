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Bahia: arrastões no Dique, o 'censo do tráfico' e investigação no próprio MPBA

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 25 de maio de 2026 às 05:00

Correr ou apenas caminhar no Dique do Tororó virou uma atividade de risco. Segundo moradores, uma tropa de jovens ligada ao Bonde do Maluco (BDM) está promovendo arrastões em um dos mais conhecidos cartões-postais de Salvador.  

De acordo com relatos, os criminosos descem pelo Dique Pequeno ou pela Vila Platino, cercam as vítimas e roubam celulares, correntes e relógios. Após os assaltos, o grupo foge pelos fundos de um posto odontológico, onde há acesso a uma escadaria que leva ao Engenho Velho de Brotas.

Os ataques acontecem principalmente aos finais de semana e em dias de jogos e shows na Arena Fonte Nova. Na noite deste sábado (23), após a apresentação de Djavan, o bando atacou, mesmo com a presença de alguns policiais próximos ao estádio.

Ainda segundo moradores, os casos acontecem dede o início do ano.

Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó

Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó por Arisson Marinho / CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
Orixás no Dique do Tororó por Arquivo CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Dique por Divulgação GOVBA
Dique do Tororó por Crédito: Mauro Akin Nassor
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
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Arrastões assustam frequentadores do Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO

“Censo do tráfico”

Para reforçar o domínio em Tairu, na Ilha de Itaparica, o Comando Vermelho (CV) implantou uma espécie de “censo do tráfico” na região do Beira Rio. Criminosos ligados a Ângelo Martins de Cerqueira Neto, o “Tio Chico”, do Baralho do Crime, percorrem casas coletando informações sobre moradores, principalmente se têm parentes ou amigos policiais e possíveis ligações com facções rivais.

Apontado pela polícia como envolvido em homicídios e outros crimes violentos, “Tio Chico” segue foragido. Além do levantamento, câmeras clandestinas monitoram quem entra e sai da localidade. Motoristas também são obrigados a baixar os faróis e acender a luz interna dos veículos, numa demonstração de controle territorial imposto pela facção.

Moradores relatam medo constante e evitam circular à noite na região.

CV: "Tio Chico" comanda o tráfio no "Cone Sul", na Ilha de Itaparica

"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
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Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
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O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
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Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
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CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
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CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Jacaré do CV por Reprodução/ Redes Sociais
Serra da Misericórdia era trunfo do CV em confronto por Reprodução
Serra da Misericórdia era trunfo do CV em confronto por Reprodução
Foragido, líder do CV compra joia para mulher em shopping por Reprodução
'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV por Redes sociais
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
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A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana ao lado de 'Mil Grau' líder do CV em Feira de Santana em sua festa de aniversário por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
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Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
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Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
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Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
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Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Rogério Santana/Divulgação
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CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
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Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
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"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução

Denúncias contra promotora

No último dia 18, foi realizada a primeira audiência de instrução do processo conduzido pela Corregedoria do Ministério Público da Bahia (MPBA) que apura denúncias feitas por uma ex-assessora contra a promotora Aline Curvêlo.

A integrante do MP responde a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suspeita de obrigar a ex-servidora a assinar decisões em seu lugar. Durante a audiência, foram ouvidas testemunhas de defesa, testemunhas indicadas pelo MP e a denunciante.

Procurado, o Ministério Público informou que o “procedimento disciplinar da Corregedoria corre sob sigilo até sua conclusão”.

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
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Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
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