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'Dor da impunidade tem nome e cara', lamenta irmã de jovem morta pelo ex em Salvador

Iana Silva Santos morreu dentro do apartamento em que morava, na manhã desta quinta-feira (21)

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  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 23:39

Iana Silva Santos foi encontrada morta nesta quinta-feira (21)
Iana Silva Santos foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) Crédito: Reprodução/ Redes sociais/ TV Bahia

A jovem Iana Silva Santos, de 25 anos, foi morta a facadas na manhã desta quinta-feira (21), após ter a casa invadida no bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Em uma publicação nas redes sociais, a irmã da jovem lamentou o crime, investigado como feminicídio.

“Sempre lembrarei de ti assim, como neste dia em que esta foto foi tirada. Eu te amo, minha irmã”, escreveu Ilana na legenda de uma foto em uma celebração familiar.

Jovem foi morta a facadas no Alto de Coutos

Iana Silva Santos foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) por Reprodução/ Redes sociais
Iana Silva Santos foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) por Reprodução/ Redes sociais
Iana Silva Santos foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) por Reprodução/ TV Bahia
Iana Silva Santos foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) por Reprodução/ TV Bahia
Iana Silva Santos foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) por Reprodução/ Redes sociais/ TV Bahia
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Iana Silva Santos foi encontrada morta nesta quinta-feira (21) por Reprodução/ Redes sociais

Na publicação, ela se declarou para Iana e afirmou que sempre lembrará da irmã como uma “pessoa brilhante, que sempre conseguiu tudo o que queria, e um pouco mais”.

“Hoje eu conheci uma dor que eu nunca deveria ter conhecido, uma revolta que eu nunca deveria ter sentido. Hoje a minha família chora, igualmente ou pior do que foi quando aconteceu o: ‘Ufa, obrigada Deus por ser apenas um atendimento’. Hoje, 21/05/2026, não posso dizer a mesma coisa. Infelizmente, choramos a sua partida e a dor da impunidade, que tem nome e cara”, disse.

Iana trabalhava na área de manutenção da OT-Trans. Em nota, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador lamentou a morte da jovem. “Que sua história não seja esquecida e sirva de alerta na luta contra a violência contra a mulher.”

Iana foi agredida na manhã desta quinta-feira, por volta das 6h. Segundo informações da TV Bahia, o suspeito invadiu a casa da jovem pelo telhado e a atacou com golpes de faca.

Baralho Lilás da SSP

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Reprodução
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia

O suspeito do crime foi identificado como Jonathan dos Santos Moreira, ex-companheiro da jovem, que é considerado foragido.

Ela chegou a ser socorrida para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo familiares, Iana e Jonathan mantiveram um relacionamento de aproximadamente seis anos, mas estavam separados. A família afirma ainda que a vítima já havia denunciado o ex-companheiro anteriormente por episódios de violência doméstica.

O suspeito chegou a ser preso, mas foi liberado no último dia 5 de maio.

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