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Salvador ganha novo posto para emissão da nova carteira de identidade; veja local

Atendimento especial acontece no Center Lapa até 11 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:05

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil
Nova identidade Crédito: Agência Brasil

Até o dia 11 de novembro, Salvador terá um posto de atendimento especial da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Center Lapa, além dos 14 postos fixos do SAC na capital baiana. O atendimento do SAC Itinerante funciona no espaço Lapa Cultural, no 3º piso do centro de compras.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e em sábados alternados, de 8h às 12h, por ordem de chegada, com senhas limitadas. 

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.

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