ENTENDA

Greve de ônibus em Salvador: Justiça determina que pelo menos 60% da frota opere nesta sexta (22)

Sindicato que representa a categoria anunciou greve por tempo indeterminado

Maysa Polcri

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:22

Entenda o que decidiu o TRT Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Após o anúncio de greve dos rodoviários de Salvador, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na Bahia determinou o funcionamento de pelo menos 60% da frota de ônibus da capital nos horários de pico e 40% da frota nos demais horários. A decisão provisória foi proferida pela desembargadora Ivana Magaldi.

Os horários de pico, quando uma frota maior deverá operar, são: das 4h30 às 8h30 e das 17h às 20h. O atendimento também será prestado pelos 180 ônibus do Sistema de Transporte Complementar (STEC), segundo a Prefeitura de Salvador.

O TRT informou ainda que fez nova proposta durante reunião nesta quinta-feira (21). O Sindicato dos Rodoviários se comprometeu a enviar para nova assembleia nesta sexta-feira às 8h. Uma nova audiência foi marcada para às 11h.

Rodoviários decidem entrar em greve em Salvador 1 de 3

Anúncio de greve

Os rodoviários de Salvador confirmaram a greve que terá início a partir desta sexta-feira (22). A decisão foi tomada após assembleia realizada com a categoria nesta quinta (21). Antes, foi realizada uma reunião entre o sindicato, empresários e com mediação da Superintendência Regional do Trabalho.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a rodada de negociação terminou sem acordo mais uma vez. "Após quase 60 dias de tentativas de negociações e muito descaso à pauta de reivindicações dos trabalhadores, a categoria rodoviária decidiu por unanimidade entrar em greve geral por tempo indeterminado", diz trecho do comunicado.

A decisão de aprovar o estado de greve havia sido tomada durante duas assembleias realizadas na semana passada. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial, aumento no valor do ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução das jornadas consideradas excessivas pelos trabalhadores.

Após o anúncio, a Prefeitura de Salvador emitiu uma nota informando que apresentou um pedido judicial para manutenção da frota mínima, considerando se tratar de serviço essencial para prestar assistência nos principais corredores de transporte.