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Rodoviários confirmam greve em Salvador a partir desta sexta (22)

Assembleia foi realizada com trabalhadores após rodada de negociações

Maysa Polcri

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:25

Edital de greve já havia Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Os rodoviários de Salvador confirmaram a greve que terá início a partir desta sexta-feira (22). A decisão foi tomada após assembleia realizada com a categoria nesta quinta (21). Antes, foi realizada uma reunião entre o sindicato, empresários e com mediação da Superintendência Regional do Trabalho.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a rodada de negociação terminou sem acordo mais uma vez. "Após quase 60 dias de tentativas de negociações e muito descaso à pauta de reivindicações dos trabalhadores, a categoria rodoviária decidiu por unanimidade entrar em greve geral por tempo indeterminado", diz trecho do comunicado.

Conforme o edital do estado de greve emitido na última segunda-feira (18), a paralisação começa às 0h01 de sexta-feira (22), quando os ônibus vão parar de rodar na capital baiana.

Rodoviários decidem entrar em greve em Salvador 1 de 3

A decisão de aprovar o estado de greve havia sido tomada durante duas assembleias realizadas na semana passada. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial, aumento no valor do ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução das jornadas consideradas excessivas pelos trabalhadores.

Após o anúncio, a Prefeitura de Salvador emitiu uma nota informando que está apresentando um pedido judicial para manutenção da frota mínima, considerando se tratar de serviço essencial para prestar assistência nos principais corredores de transporte.

Segundo a gestão municipal, o atendimento também será prestado pelos 180 ônibus do Sistema de Transporte Complementar (STEC). Na sexta-feira (21), às 8 horas, o Sindicato dos Rodoviários fará uma nova assembleia para votar a proposta feita pelas empresas.

O que diz a Prefeitura de Salvador

"Diante do comunicado da greve dos rodoviários para a manhã dessa sexta-feira (22/05), a Prefeitura está apresentando um pedido judicial para manutenção da frota mínima, considerando se tratar de serviço essencial para prestar assistência nos principais corredores de transporte.