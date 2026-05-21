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SUS adota novo exame para detectar câncer de intestino antes de sintomas

Rastreamento será feito por pessoas assintomáticas com idade entre 50 e 75 anos

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:49

O intestino atua como um termômetro do nosso corpo (Imagem: Iurii Motov | Shutterstock)
SUS adota novo exame para detectar câncer de intestino antes de sintomas Crédito: Imagem: Iurii Motov | Shutterstock

Ministério da Saúde (MS) anunciou nesta quinta-feira um novo protocolo nacional para rastreamento do câncer colorretal no Sistema Único de Saúde (SUS). O chamado Teste Imunoquímico Fecal (FIT, na sigla em inglês) passa a ser o exame de referência para homens e mulheres assintomáticos entre 50 e 75 anos. Segundo o MS, o teste apresenta sensibilidade entre 85% e 92% para identificar possíveis alterações.

A estratégia pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença, hoje o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) para cada ano do triênio 2026-2028 é de 53,8 mil novos casos.

Câncer: sintomas e tratamentos

Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento do câncer de bexiga por Freepik
O câncer de pele é uma doença silenciosa e agressiva (Imagem: mentalmind | Shutterstock) por Imagem: mentalmind | Shutterstock
O câncer de bexiga é o terceiro tumor mais comum do trato urinário (Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock) por Imagem: Orawan Pattarawimonchai | Shutterstock
O câncer de esôfago evolui rapidamente e de forma silenciosa (Imagem: Magic mine | Shutterstock) por Imagem: Magic mine | Shutterstock
Mais de 40 mil novos casos de câncer colorretal são identificados por ano no Brasil por Shutterstock
O tabagismo está entre os principais fatores de risco para o câncer de esôfago (Imagem: nawamin | Shutterstock) por Imagem: nawamin | Shutterstock
O câncer de esôfago é o oitavo tipo de tumor mais comum no mundo (Imagem: Bogdanovich_Alexander | Shutterstock) por Imagem: Bogdanovich_Alexander | Shutterstock
O câncer renal é uma doença que merece atenção (Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock) por Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock
A leucemia é um câncer comum (Imagem: 3dMediSphere | Shutterstock) por Imagem: 3dMediSphere | Shutterstock
Câncer colorretal | Ilustrativa por Freepik
A colonoscopia é um exame fundamental para reduzir a mortalidade por câncer do intestino (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O exame de colonoscopia ajuda a diagnosticar o câncer colorretal precocemente (Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock) por Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock
A remissão significa que os sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) por Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
O HPV pode evoluir para câncer de colo do útero (Imagem: Visual Generation | Shutterstock) por Imagem: Visual Generation | Shutterstock
É preciso atenção aos sintomas do câncer infantil (Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock) por Imagem: SewCreamStudio | Shutterstock
O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura do câncer de bexiga (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
A mamografia é o exame padrão-ouro para o rastreamento do câncer de mama na população por Marina Silva/Arquivo CORREIO
É fundamental tomar a vacina contra hepatite B para prevenir o câncer no fígado (Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock) por Imagem: Nadiia Lapshynska | Shutterstock
Hábitos saudáveis ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer (Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock) por Imagem: Lemberg Vector studio | Shutterstock
O tabagismo é uma das principais causas de câncer de pulmão (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock) por Imagem: Drawlab19 | Shutterstock
Hábitos saudáveis são fundamentais para ajudar na prevenção do câncer (Imagem: Art_Photo | Shutterstock) por Imagem: Art_Photo | Shutterstock
Câncer de pâncreas pode causar inchaço no abdômen por Divulgação
[Edicase]Pintas com mais de 6 mm podem indicar câncer de pele e precisam de avaliação médica (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) por Imagem: Photoroyalty | Shutterstock
Algumas pintas na pele podem ser câncer de pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Câncer de pele no couro cabeludo: conheça os cuidados para se proteger por Shutterstock
Exposição excessiva aos raios ultravioletas aumenta o risco de câncer de pele (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
O uso do protetor solar é fundamental para ajudar na prevenção do câncer de pele (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) por Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
O câncer de próstata é uma doença que merece atenção (Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock) por Imagem: Jo Panuwat D | Shutterstock
Manter a higiene bucal é uma das formas de ajudar a prevenir o câncer na boca (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Alguns cuidados são importantes para ajudar na prevenção do câncer na boca (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por Imagem: hedgehog94 | Shutterstock
O papanicolau é um exame importante para o combate ao câncer de colo de útero (Imagem: Nazarkru | Shutterstock) por Imagem: Nazarkru | Shutterstock
Remoção total das trompas é alternativa para prevenir câncer de ovário por Shutterstock
O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta as chances de sucesso do tratamento (Imagem: Blueastro | Shutterstock) por Imagem: Blueastro | Shutterstock
A mamografia é o exame mais recomendado para a detecção precoce do câncer de mama (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock) por Imagem: Tyler Olson | Shutterstock
Informação é importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama (Imagem: AYO Production | Shutterstock) por Imagem: AYO Production | Shutterstock
A doença falciforme não evolui para câncer (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock
O diagnóstico do câncer de tireoide é feito por exames de imagem (Imagem: Alexander Raths | Shutterstock) por Imagem: Alexander Raths | Shutterstock
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Bons hábitos podem ajudar a evitar o surgimento do câncer de esôfago (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

O FIT é um exame de fezes que detecta pequenas quantidades de sangue oculto, invisíveis a olho nu, que podem ser sinal de pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer no intestino. Diferentemente dos exames antigos de sangue oculto nas fezes, o FIT utiliza anticorpos específicos para identificar sangue humano, o que aumenta a precisão do teste.

O paciente recebe um kit para coleta em casa. Depois, o material é enviado para análise laboratorial. Caso o resultado detecte sangue oculto, o paciente será encaminhado para exames complementares. A colonoscopia é considerada o padrão-ouro para avaliação do intestino porque permite visualizar diretamente o cólon e o reto, além de retirar pólipos durante o procedimento, evitando que algumas lesões evoluam para câncer. 

Entre as principais vantagens do exame FIT estão:

  • não exige preparo intestinal;
  • não precisa de dieta restritiva antes da coleta;
  • pode ser feito com apenas uma amostra;
  • é menos invasivo;
  • tem maior adesão da população.

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