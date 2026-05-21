ENTENDA

Fiscais denunciam supostas irregularidades no transporte de urnas na eleição para Reitoria da Ufba

Comissão Eleitoral afirma que não há orientação para restrição de acompanhamento de fiscais

Maysa Polcri

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:25

Novo reitor da Ufba será conhecido na sexta (22) Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Fiscais que participam da eleição para a Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) enviaram ao CORREIO relatos que apontam supostas irregularidades na condução do transporte de urnas no processo eleitoral. Antes disso, candidatos já tinham denunciado irregularidades, como o atraso na votação, que teve início na quarta-feira (20) e também ocorre nesta quinta (21). O resultado da disputa deverá ser divulgado na sexta (22).

De acordo com relatos apresentados por fiscais e integrantes da comunidade universitária, um dos responsáveis pelo transporte das urnas teria afirmado, em vídeo, ser o “garantidor da segurança” das urnas durante o deslocamento. Com isso, fiscais das chapas teriam sido impedidos de acompanhar o transporte das urnas dentro do veículo responsável pela coleta.

Candidatos ao cargo de reitor da Ufba 1 de 4

Porém, a Norma Complementar nº 04/2026, da Comissão Eleitoral, prevê que a entrega e o recolhimento dos materiais sejam realizados “preferencialmente com acompanhamento de fiscais”.

Segundo os denunciantes, o responsável pelo transporte, que aparece em um vídeo que circula na internet, alegou que houve solicitação das chapas para que apenas a Comissão Eleitoral realizasse o recolhimento das urnas, sem a presença de fiscais nos veículos.

Procurada, a Comissão Eleitoral da Ufba afirmou que não há orientação para que a presença dos fiscais seja proibida durante o transporte das urnas após a votação. Também informou que, na quinta-feira (21), o processo foi acompanhado por fiscais.

"Os questionamentos se concentram na imparcialidade da atuação durante o processo eleitoral, especialmente diante da responsabilidade atribuída ao transporte e à guarda das urnas. A Norma Complementar nº 04/2026 estabelece que o recolhimento do material eleitoral deve ser realizado pela Comissão Eleitoral ou por pessoa designada oficialmente, além de prever acompanhamento de fiscais e registro formal de entrada e saída do material", diz trecho do relato enviado à reportagem.

As denúncias ainda citam outro episódio envolvendo um estudante que, segundo os relatos, teria atuado simultaneamente como fiscal e mesário em uma seção eleitoral da Faculdade de Direito.

Eleição

O primeiro dia de votação para escolha da nova Reitoria foi marcado por denúncias de irregularidades, atrasos e problemas logísticos em diferentes unidades da instituição na quarta-feira (20). O professor Fernando Conceição, da chapa Ufba Insurgente, e a professora Salete Maria, da chapa Nossa Ufba, divulgaram uma nota conjunta criticando a condução do processo eleitoral e afirmando que houve “desorganização” e “flagrante descumprimento” das regras estabelecidas pelo Conselho Universitário.

A apuração dos votos será realizada no auditório da Faculdade de Direito da Ufba, a partir das 22h desta quinta-feira (21), logo após o encerramento da votação.