Transporte metropolitano vai operar normalmente após anúncio de greve de rodoviários em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:51
Após o anúncio de greve feito pelos rodoviários de Salvador nesta quinta-feira (21), o sindicato que representa os rodoviários da Região Metropolitana informou que vai continuar com suas atividades na sexta-feira (22), quando a greve deverá ter início.
Segundo o Sindicato dos Rodoviários Metropolitano (Sidmetro), os ônibus continuarão a operar normalmente na Região Metropolitana de Salvador (RMS) até as estações. Sem, no entanto, rodar na capital baiana. Integram a frota da RMS os ônibus das empresas Vitória, Atlântico, Avanço e Cidade Sol.
A decisão de decretar greve por tempo indeterminado em Salvador foi tomada após assembleia realizada com a categoria nesta quinta-feira (21). Antes, foi realizada uma reunião entre o sindicato, empresários e com mediação da Superintendência Regional do Trabalho.
Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a rodada de negociação terminou sem acordo mais uma vez. "Após quase 60 dias de tentativas de negociações e muito descaso à pauta de reivindicações dos trabalhadores, a categoria rodoviária decidiu por unanimidade entrar em greve geral por tempo indeterminado", diz trecho do comunicado.
Conforme o edital do estado de greve emitido na última segunda-feira (18), a paralisação começa às 0h01 de sexta-feira (22), quando os ônibus vão parar de rodar na capital baiana.
A decisão de aprovar o estado de greve havia sido tomada durante duas assembleias realizadas na semana passada. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial, aumento no valor do ticket alimentação, mudanças nas cartas horárias e redução das jornadas consideradas excessivas pelos trabalhadores.