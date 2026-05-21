COMUNICADO

Transporte metropolitano vai operar normalmente após anúncio de greve de rodoviários em Salvador

Greve na capital baiana está marcada para sexta-feira (22)

Maysa Polcri

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:51

Ônibus em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação

Após o anúncio de greve feito pelos rodoviários de Salvador nesta quinta-feira (21), o sindicato que representa os rodoviários da Região Metropolitana informou que vai continuar com suas atividades na sexta-feira (22), quando a greve deverá ter início.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários Metropolitano (Sidmetro), os ônibus continuarão a operar normalmente na Região Metropolitana de Salvador (RMS) até as estações. Sem, no entanto, rodar na capital baiana. Integram a frota da RMS os ônibus das empresas Vitória, Atlântico, Avanço e Cidade Sol.

A decisão de decretar greve por tempo indeterminado em Salvador foi tomada após assembleia realizada com a categoria nesta quinta-feira (21). Antes, foi realizada uma reunião entre o sindicato, empresários e com mediação da Superintendência Regional do Trabalho.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a rodada de negociação terminou sem acordo mais uma vez. "Após quase 60 dias de tentativas de negociações e muito descaso à pauta de reivindicações dos trabalhadores, a categoria rodoviária decidiu por unanimidade entrar em greve geral por tempo indeterminado", diz trecho do comunicado.

Conforme o edital do estado de greve emitido na última segunda-feira (18), a paralisação começa às 0h01 de sexta-feira (22), quando os ônibus vão parar de rodar na capital baiana.