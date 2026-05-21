INUSITADO

Homem se passa por advogado em delegacia e acaba preso na Bahia

Denúncia sobre o caso foi feita pela OAB-BA

Maysa Polcri

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:07

Entidade alerta para golpes de falsos advogados Crédito: Shutterstock

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Vitória da Conquista, denunciou que um homem se passou por advogado dentro de uma delegacia no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na última terça-feira (19), e resultou na prisão do suspeito, identificado como Mateus dos Santos Caires.

Segundo nota divulgada pela OAB, o homem se apresentou na delegacia de Planalto afirmando ser advogado para acompanhar um procedimento policial de flagrante delito. No entanto, após verificação, a OAB constatou que ele não possui inscrição nos quadros da Ordem e nunca teve registro no Cadastro Nacional dos Advogados.

De acordo com a entidade, a conduta pode configurar crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e exercício ilegal da profissão. A entidade informou ainda que acompanha o caso como assistente de acusação. Ainda conforme a nota, o homem teve a prisão em flagrante decretada e segue à disposição da Justiça.

“A OAB Subseção de Vitória da Conquista acompanhará com atenção os desdobramentos processuais deste caso, com intuito de combater a prática ilegal e garantir punição de falsos profissionais, como proteção à sociedade civil”, diz trecho da nota.

Confira a nota na íntegra

"A Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Vitória da Conquista, por seu Presidente, tomando conhecimento de fato ocorrido na data de ontem (19/05/2026), na comarca de Planalto, envolvendo a pessoa do senhor MATEUS DOS SANTOS CAIRES, que se apresentou na Delegacia de Polícia daquele Município na qualidade de advogado, para prestar acompanhamento de pessoa em procedimento policial de flagrante delito, vem a público esclarecer o que segue:

1º) O senhor Mateus dos Santos Caires não é advogado, muito menos inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo qualquer registro de seu nome no Cadastro Nacional dos Advogados;

2º) A conduta do flagelado enquadra-se nos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e na contravenção de exercício ilegal de profissão, devendo a OAB acompanhar a ação penal a ser deflagrada pelo Ministério Público na qualidade de vítima;

3º) O referido cidadão teve decretada sua prisão em flagrante e, segundo informações da autoridade policial, continua preso, à disposição da Justiça, para responder pelos delitos pelos quais é acusado;

4º) A população deve ter o cuidado e a cautela de sempre se informar acerca da efetiva titularidade daqueles que se apresentam como advogados, para não sofrerem prejuízos financeiros e processuais, preferindo sempre pela escolha de profissionais estabelecidos e conhecidos na sociedade.

A OAB Subseção de Vitória da Conquista acompanhará com atenção aos desdobramentos processuais deste caso, com intuito de combater a prática ilegal e garantir punição de falsos profissionais, como proteção à sociedade civil.