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Acarajé da Cira suspende temporariamente atividades em tradicional bairro de Salvador

Decisão foi tomada por questões administrativas

Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:30

Acarajé da Cira Crédito: Reprodução/Instagram

O Acarajé da Cira informou, nesta quinta-feira (21), que o quiosque de Itapuã não integra mais as operações da empresa. De acordo com o comunicado publicado nas redes sociais, a desvinculação é temporária.

Em nota, a empresa afirmou que a decisão foi tomada “em função de questões administrativas e burocráticas que estão sendo tratadas internamente”.

Acarajé da Cira 1 de 5

O quiosque do Rio Vermelho segue sob a gestão de Juçara Santos, filha de Cira e baiana de acarajé há 35 anos, sendo 30 deles ao lado da mãe.

“Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a excelência que sempre nos guiou”, diz trecho da nota.

Nota na íntegra

"Prezados clientes e amigos,

Viemos comunicar que, neste momento, o quiosque de Itapuã não integra mais as operações do Acarajé da Cira Oficial. Essa desvinculação temporária ocorre em função de questões administrativas e burocráticas que estão sendo tratadas internamente.

O Acarajé da Cira Oficial segue funcionando normalmente no Rio Vermelho, no Largo da Mariquita, mantendo o mesmo padrão de qualidade e tradição que nos acompanha há mais de 80 anos.