Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acarajé da Cira suspende temporariamente atividades em tradicional bairro de Salvador

Decisão foi tomada por questões administrativas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:30

Acarajé da Cira
Acarajé da Cira Crédito: Reprodução/Instagram

O Acarajé da Cira informou, nesta quinta-feira (21), que o quiosque de Itapuã não integra mais as operações da empresa. De acordo com o comunicado publicado nas redes sociais, a desvinculação é temporária.

Em nota, a empresa afirmou que a decisão foi tomada “em função de questões administrativas e burocráticas que estão sendo tratadas internamente”.

Acarajé da Cira

Acarajé da Cira por Reprodução/Instagram
Acarajé da Cira por Reprodução/Instagram
Acarajé da Cira por Reprodução/Instagram
Acarajé da Cira por Reprodução/Instagram
Acarajé da Cira por Reprodução/Instagram
1 de 5
Acarajé da Cira por Reprodução/Instagram

O quiosque do Rio Vermelho segue sob a gestão de Juçara Santos, filha de Cira e baiana de acarajé há 35 anos, sendo 30 deles ao lado da mãe.

“Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a excelência que sempre nos guiou”, diz trecho da nota.

Nota na íntegra

"Prezados clientes e amigos,

Viemos comunicar que, neste momento, o quiosque de Itapuã não integra mais as operações do Acarajé da Cira Oficial. Essa desvinculação temporária ocorre em função de questões administrativas e burocráticas que estão sendo tratadas internamente.

O Acarajé da Cira Oficial segue funcionando normalmente no Rio Vermelho, no Largo da Mariquita, mantendo o mesmo padrão de qualidade e tradição que nos acompanha há mais de 80 anos.

Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a excelência que sempre nos guiou."

Tags:

Salvador Acarajé

Mais recentes

Imagem - Mais de 400 mil baianos receberão a restituição no primeiro lote; saiba quem são

Mais de 400 mil baianos receberão a restituição no primeiro lote; saiba quem são
Imagem - Salvador ganha novo posto para emissão da nova carteira de identidade; veja local

Salvador ganha novo posto para emissão da nova carteira de identidade; veja local
Imagem - Greve de ônibus em Salvador: Justiça determina que pelo menos 60% da frota opere nesta sexta (22)

Greve de ônibus em Salvador: Justiça determina que pelo menos 60% da frota opere nesta sexta (22)