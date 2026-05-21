Projeto propõe transformação do Forte do Barbalho em complexo cultural

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Maysa Polcri
Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:51
Um projeto apresentado na Câmara Municipal de Salvador propõe a criação do Complexo Cultural e Turístico do Forte do Barbalho, na capital baiana. Erguido por volta de 1638, o local é considerado a maior fortificação da Bahia e serviu como centro de tortura durante a Ditadura Militar.
Nos últimos anos, o forte tem recebido eventos culturais. O objetivo do Projeto de Indicação de nº 237/2026 é preservar o patrimônio histórico e fortalecer eventos culturais. O texto é de autoria do vereador Paulo Magalhães Júnior (União).
A proposta prevê a revitalização do espaço, com implantação de teatro, salas de oficinas, áreas de exposição, museu, cinema e espaços gastronômicos, além de uma praça de convivência com áreas verdes, equipamentos esportivos e estrutura para eventos.
O projeto também inclui incentivo à economia criativa, apoio a pequenos negócios e capacitação profissional, especialmente para jovens, além de soluções sustentáveis como energia solar e reaproveitamento de água. Além da instalação de um campo sintético e academia ao ar livre, incentivando atividades sociais voltadas para a juventude.
“Estamos falando de um projeto que respeita a história, mas que olha para o futuro. O Forte do Barbalho pode se transformar em um grande espaço de convivência, cultura e oportunidades”, afirmou o vereador. A proposição foi apresentada na Câmara e segue para tramitação antes de sua aprovação.