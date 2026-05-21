SALVADOR

Projeto propõe transformação do Forte do Barbalho em complexo cultural

Texto foi apresentado na Câmara de Vereadores de Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:51

Projeto prevê a reestruturação do forte Crédito: Divulgação

Um projeto apresentado na Câmara Municipal de Salvador propõe a criação do Complexo Cultural e Turístico do Forte do Barbalho, na capital baiana. Erguido por volta de 1638, o local é considerado a maior fortificação da Bahia e serviu como centro de tortura durante a Ditadura Militar.

Nos últimos anos, o forte tem recebido eventos culturais. O objetivo do Projeto de Indicação de nº 237/2026 é preservar o patrimônio histórico e fortalecer eventos culturais. O texto é de autoria do vereador Paulo Magalhães Júnior (União).

A proposta prevê a revitalização do espaço, com implantação de teatro, salas de oficinas, áreas de exposição, museu, cinema e espaços gastronômicos, além de uma praça de convivência com áreas verdes, equipamentos esportivos e estrutura para eventos.

O projeto também inclui incentivo à economia criativa, apoio a pequenos negócios e capacitação profissional, especialmente para jovens, além de soluções sustentáveis como energia solar e reaproveitamento de água. Além da instalação de um campo sintético e academia ao ar livre, incentivando atividades sociais voltadas para a juventude.