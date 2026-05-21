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Evento reúne mulheres para discutir posicionamento de marcas e empreendedorismo feminino em Salvador

Essa será a segunda edição do Café Mulheres Estratégicas

  • Foto do(a) author(a) Gil Santos

  • Gil Santos

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:18

Evento é voltado para mulheres empreendedoras, profissionais autônomas e empresárias
Evento é voltado para mulheres empreendedoras, profissionais autônomas e empresárias Crédito: Divulgação

Um evento vai reunir mulheres empreendedoras para discutir posicionamento, autoridade e presença de marcas no mercado em Salvador. A segunda edição do Café Mulheres Estratégicas será realizada em 28 de maio, às 17h, no D’ Gregório Café, no Shopping Cidade, no Itaigara. As inscrições podem ser feitas através do link: https://pay.kiwify.com.br/QEbAyxP

Segundo os organizadores, o objetivo é pensar estratégias de negócio, autenticidade e comunicação assertiva. O evento é voltado para mulheres empreendedoras, profissionais autônomas e empresárias.

Desta vez, o tema é “Histórias que Posicionam, Marcas que Vendem”. A proposta é refletir sobre como experiências pessoais, trajetórias e vivências podem se transformar em ativos estratégicos para construção de marcas mais autênticas e relevantes.

“Existe uma diferença entre apenas estar no digital e realmente se posicionar. Muitas mulheres têm histórias potentes, mas ainda não aprenderam a transformar isso em uma marca forte, com autoridade e intenção” , destaca a idealizadora do evento, Tami Souza, em nota.

A convidada desta edição será Josy Carvalho, idealizadora do Josys Brechós, negócio virtual voltado para moda circular e sustentável. Durante o encontro, ela vai contar os desafios da construção da marca e como transformou propósito em negócio.

Serviço

Evento: Café Mulheres Estratégicas – 2ª edição

Tema: Histórias que Posicionam, Marcas que Vendem

Data: 28 de maio

Horário: 17h

Local: D’ Gregório Café – Shopping Cidade, Itaigara, Salvador (BA)

Inscrições: https://pay.kiwify.com.br/QEbAyxP

Informações: (71) 99146-8899

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