ECONOMIA

Mais de 400 mil baianos receberão a restituição no primeiro lote; saiba quem são

Valores começam a ser pagos no dia 29 de maio

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 22:27

Imposto de Renda Crédito: Divulgação

Mais de 400 mil baianos vão receber a restituição do Imposto de Renda 2026 no primeiro lote de pagamentos. A consulta ao que já é o maior lote de restituição da história da Receita Federal será aberta nesta sexta-feira (22).

O pagamento será realizado no dia 29 de maio, ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. Ao todo, 412.450 baianos vão receber cerca de R$ 832 milhões.

IMPOSTO DE RENDA 1 de 4

Em todo o Brasil, o primeiro lote vai contemplar 8,7 milhões de contribuintes, com aproximadamente R$ 16 bilhões em restituições. Neste primeiro lote, serão beneficiados:

256.697 restituições para idosos acima de 80 anos

2.256.975 idosos entre 60 e 79 anos



222.100 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave



1.054.789 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério



4.959.431 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.



A orientação da Receita Federal é que os contribuintes aguardem até o fim do dia para a efetivação do depósito, já que os horários de crédito podem variar entre os bancos.