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Mais de 400 mil baianos receberão a restituição no primeiro lote; saiba quem são

Valores começam a ser pagos no dia 29 de maio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 22:27

Imposto de Renda
Imposto de Renda Crédito: Divulgação

Mais de 400 mil baianos vão receber a restituição do Imposto de Renda 2026 no primeiro lote de pagamentos. A consulta ao que já é o maior lote de restituição da história da Receita Federal será aberta nesta sexta-feira (22).

O pagamento será realizado no dia 29 de maio, ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. Ao todo, 412.450 baianos vão receber cerca de R$ 832 milhões.

IMPOSTO DE RENDA

IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
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IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO

Em todo o Brasil, o primeiro lote vai contemplar 8,7 milhões de contribuintes, com aproximadamente R$ 16 bilhões em restituições. Neste primeiro lote, serão beneficiados:

  • 256.697 restituições para idosos acima de 80 anos
  • 2.256.975 idosos entre 60 e 79 anos
  • 222.100 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave
  • 1.054.789 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
  • 4.959.431 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.

A orientação da Receita Federal é que os contribuintes aguardem até o fim do dia para a efetivação do depósito, já que os horários de crédito podem variar entre os bancos.

Os próximos lotes de restituição serão pagos nos dias 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.

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