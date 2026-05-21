Mais de 400 mil baianos receberão a restituição no primeiro lote; saiba quem são

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Elaine Sanoli
Publicado em 21 de maio de 2026 às 22:27
Mais de 400 mil baianos vão receber a restituição do Imposto de Renda 2026 no primeiro lote de pagamentos. A consulta ao que já é o maior lote de restituição da história da Receita Federal será aberta nesta sexta-feira (22).
O pagamento será realizado no dia 29 de maio, ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. Ao todo, 412.450 baianos vão receber cerca de R$ 832 milhões.
IMPOSTO DE RENDA
Em todo o Brasil, o primeiro lote vai contemplar 8,7 milhões de contribuintes, com aproximadamente R$ 16 bilhões em restituições. Neste primeiro lote, serão beneficiados:
A orientação da Receita Federal é que os contribuintes aguardem até o fim do dia para a efetivação do depósito, já que os horários de crédito podem variar entre os bancos.
Os próximos lotes de restituição serão pagos nos dias 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.