Ex-companheiro invade casa pelo telhado e mata jovem a facadas em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 21 de maio de 2026 às 12:12
Uma mulher identificada como Iana Silva Santos, 25 anos, morreu após ser agredida dentro do apartamento onde morava, na manhã desta quinta-feira (21), no bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.
De acordo com informações da TV Bahia, o ataque aconteceu por volta das 6h, depois que o suspeito teria invadido o imóvel pelo telhado. Iana foi socorrida e encaminhada para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar informou que equipes foram acionadas após a entrada da jovem na unidade de saúde com sinais de agressão provocada por golpe de arma branca. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, identificado como Jonathan dos Santos Moreira, que segue foragido.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Segundo familiares, Iana e Jonathan mantiveram um relacionamento de aproximadamente seis anos, mas estavam separados. A família afirma ainda que a vítima já havia denunciado o ex-companheiro anteriormente por episódios de violência doméstica. O suspeito chegou a ser preso, mas foi liberado no último dia 5 de maio.
Em nota, a Polícia Militar informou que o caso teve origem em uma ocorrência registrada na Rua Camboja, nº 17-E, em Alto de Coutos. Ainda conforme a corporação, familiares apontaram o ex-companheiro como autor do ataque.
Guarnições realizaram buscas e rondas na região após o crime, mas Jonathan dos Santos Moreira ainda não foi localizado. O policiamento no bairro foi reforçado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil como feminicídio.