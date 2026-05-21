TRATAMENTO

Conheça um efeito colateral da radioterapia que ninguém te conta

Compreender os impactos do tratamento ajuda pacientes a identificar sintomas e buscar maneiras de amenizar o desconforto

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13:00

Equipe médica preparando paciente para sessão de radioterapia. Crédito: Bernardo

Enfrentar um câncer é uma jornada com inúmeros desafios. Após o diagnóstico, você se prepara para o tratamento, lê tudo o que pode, conversa com médicos, com sua família e, ainda assim, algumas coisas podem te pegar completamente de surpresa. Além dos desafios impostos pela doença, o tratamento em si pode apresentar obstáculos imprevistos, como potenciais efeitos colaterais.

Embora a experiência de cada paciente seja única e imprevisível, o oncologista Rodrigo Coutinho Mariano aponta que certos tratamentos vêm acompanhados de um guia com as expectativas mais comuns. Na radioterapia, por exemplo, fadiga e reações cutâneas são quase universais, ele diz. No entanto, "alguns efeitos colaterais comuns não são listados na maioria dos conteúdos online e nem mesmo são abordados nas consultas médicas", adverte. O ressecamento nasal, por exemplo, raramente entra no radar, mas é um efeito colateral frequente na vida de quem está fazendo um tratamento com radioterapia para tumores de cabeça e pescoço.

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Por que a radioterapia causa efeitos colaterais?

A radioterapia é um tratamento que direciona raios X para a região do tumor a fim de destruir as células cancerígenas. Ela é um método que visa causar o máximo de dano ao tumor sem expor as células saudáveis à radiação. Ainda assim, a radiação pode afetar os tecidos saudáveis próximos, causando alguns danos e reações chamadas de efeitos colaterais.

Os efeitos colaterais mais comuns da radioterapia são os que afetam a pele, como a descamação, escurecimento e vermelhidão, especialmente em região de dobras, como pescoço e virilha, e nos locais em que a radiação é aplicada. Mas outros efeitos podem ocorrer a depender da região irradiada, como fadiga, náuseas e vômitos, queda de cabelo, alterações urinárias e dificuldades de deglutição.

Ressecamento nasal: um efeito colateral pouco falado da radioterapia

Quando direcionada para a região da cabeça, a radioterapia pode afetar diretamente a mucosa nasal, ocasionando efeitos colaterais lacrimais e nasais – dentre eles, a perda de olfato. “Muitos pacientes relatam a perda do olfato durante o tratamento, mas poucos entendem o porquê. Assim como em um resfriado, quando a mucosa do nariz resseca, as terminações que identificam os cheiros ficam comprometidas. Além disso, a falta de hidratação também deixa a mucosa do nariz mais suscetível a irritações, desconfortos e até sangramentos”, explica o especialista.

Esse efeito colateral, comum em pacientes submetidos à radioterapia para tumores de cabeça e pescoço, geralmente persiste durante o tratamento e melhora gradualmente após as sessões. O especialista ressalta, porém, que alguns pacientes podem, sim, sofrer perda permanente do olfato. Sintomas do ressecamento nasal pela radioterapiaAlém do olfato alterado, é possível identificar se você está sofrendo de mucosas ressecadas por alguns sintomas, que incluem dor, feridas nasais, coágulos sanguíneos e sangramentos.

Para o médico, esses sintomas ocorrem em um número significativo de pacientes, mas não costumam ser relatados como efeitos colaterais do tratamento por serem confundidos com sintomas de outras doenças, como resfriados, algo que os pacientes oncológicos são muito suscetíveis pela baixa imunidade. “Sem o aviso do paciente, muitos profissionais de saúde também não fazem essa relação. Isso dificulta o controle desse efeito colateral e pode levar a danos permanentes na mucosa do nariz.”

Por isso, é importante saber reconhecer os sintomas do ressecamento nasal, que incluem:

Sensação de desconforto nasal generalizado

Sensação de nariz seco

Irritação no nariz

Sensação de nariz quente ou ardendo

Sensação de rachaduras na superfície interna do nariz

Crostas no nariz

Dor ou feridas no nariz

Presença de sangue ao assoar

Secreção nasal e coriza

Nariz seco na radioterapia: o que fazer para cuidar da mucosa nasal

Ainda segundo o médico, por parecer um detalhe pequeno no meio de um tratamento tão complexo, esse efeito colateral nem sempre recebe os cuidados necessários, mas importantes. O ressecamento da mucosa nasal afeta a qualidade de vida do paciente. Por exemplo, pode levar a noites de sono mal dormidas, o que, por sua vez, traz consequências para a saúde física e mental, como dificuldade de concentração e irritabilidade.