Casal foragido da Bahia é preso no Rio por matar grávida e ocultar corpo em cova rasa

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Maysa Polcri
Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:02
Um casal que fugiu da Bahia foi preso nesta quinta-feira (21) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de matar uma mulher grávida de oito meses, em janeiro de 2022. O homem é ex-companheiro da vítima e pai do bebê que ela gestava. A mulher presa é a atual companheira do autor.
Josilene Santos de Jesus, então com 29 anos, desapareceu em 31 de janeiro de 2022, após retornar de Salvador para o município de Presidente Tancredo Neves, no sul da Bahia. Dias depois, o corpo dela foi encontrado enterrado na região de Serra do Sal, área rural da cidade, em avançado estado de decomposição.
As apurações apontaram que o crime teria sido motivado pela gravidez da vítima. Testemunhas relataram que a mulher presa demonstrava inconformismo com a gestação e fazia ameaças recorrentes, afirmando que a Josilene “não iria parir aquele filho”.
Ainda segundo os depoimentos coletados por policiais civis da Bahia, durante o inquérito, o outro investigado teria confessado indiretamente a participação no assassinato a uma pessoa próxima.
O laudo pericial revelou indícios de ação corrosiva por substância química, possivelmente ácido, no corpo da vítima. Também foram encontrados fragmentos ósseos compatíveis com o feto em estágio avançado de gestação.
De acordo com a polícia, a prisão do casal foi resultado de um trabalho de investigação e inteligência integrado entre investigadores dos dois estados. As equipes realizaram buscas, levantamentos de dados e localizaram os dois escondidos na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias.
Eles utilizavam nomes falsos para tentar escapar da Justiça. Contra ambos havia mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.