CRIME

Casal foragido da Bahia é preso no Rio por matar grávida e ocultar corpo em cova rasa

Corpo de vítima grávida de oito meses foi encontrado em 2022

Maysa Polcri

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:02

Vítima desapareceu em janeiro de 2022 Crédito: Reprodução

Um casal que fugiu da Bahia foi preso nesta quinta-feira (21) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de matar uma mulher grávida de oito meses, em janeiro de 2022. O homem é ex-companheiro da vítima e pai do bebê que ela gestava. A mulher presa é a atual companheira do autor.

Josilene Santos de Jesus, então com 29 anos, desapareceu em 31 de janeiro de 2022, após retornar de Salvador para o município de Presidente Tancredo Neves, no sul da Bahia. Dias depois, o corpo dela foi encontrado enterrado na região de Serra do Sal, área rural da cidade, em avançado estado de decomposição.

As apurações apontaram que o crime teria sido motivado pela gravidez da vítima. Testemunhas relataram que a mulher presa demonstrava inconformismo com a gestação e fazia ameaças recorrentes, afirmando que a Josilene “não iria parir aquele filho”.

Ainda segundo os depoimentos coletados por policiais civis da Bahia, durante o inquérito, o outro investigado teria confessado indiretamente a participação no assassinato a uma pessoa próxima.

O laudo pericial revelou indícios de ação corrosiva por substância química, possivelmente ácido, no corpo da vítima. Também foram encontrados fragmentos ósseos compatíveis com o feto em estágio avançado de gestação.

De acordo com a polícia, a prisão do casal foi resultado de um trabalho de investigação e inteligência integrado entre investigadores dos dois estados. As equipes realizaram buscas, levantamentos de dados e localizaram os dois escondidos na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias.