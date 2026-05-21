Operadora de caixa é agredida com tapa no rosto por cliente em supermercado na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:53
Uma operadora de caixa de um supermercado de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi agredida por um cliente na noite da última terça-feira (19). O caso aconteceu no bairro Mimoso 2.
Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o cliente, um homem de 57 anos, deu um tapa no rosto da trabalhadora.
Funcionária é agredida em supermercado na Bahia
O homem agrediu a operadora no momento em que ela passava as compras no caixa. No vídeo, é possível ver o instante em que ele segura o queixo da funcionária, que reage com um tapa no braço do agressor. Em seguida, o cliente dá um tapa no rosto dela.
As imagens também mostram que a vítima recebe apoio de outra funcionária do estabelecimento.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Luís Eduardo Magalhães. Ninguém foi preso.