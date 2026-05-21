VÍDEO

Operadora de caixa é agredida com tapa no rosto por cliente em supermercado na Bahia

Caso aconteceu em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano

Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14:53

Funcionária é agredida em supermercado na Bahia Crédito: Reprodução

Uma operadora de caixa de um supermercado de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi agredida por um cliente na noite da última terça-feira (19). O caso aconteceu no bairro Mimoso 2.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o cliente, um homem de 57 anos, deu um tapa no rosto da trabalhadora.

Funcionária é agredida em supermercado na Bahia 1 de 8

O homem agrediu a operadora no momento em que ela passava as compras no caixa. No vídeo, é possível ver o instante em que ele segura o queixo da funcionária, que reage com um tapa no braço do agressor. Em seguida, o cliente dá um tapa no rosto dela.

As imagens também mostram que a vítima recebe apoio de outra funcionária do estabelecimento.