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Colo de Deus, Pe. Reginaldo Manzotti, Eliana Ribeiro e mais: Festival católico anuncia primeira edição em Salvador

Shows acontecerão no WET Eventos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:13

Festival católico “Salvador Canta o Eterno”
Festival católico “Salvador Canta o Eterno” Crédito: Divulgação

Salvador será palco, no dia 21 de novembro, de um dos maiores encontros de evangelização e música católica do país. O festival “Salvador Canta o Eterno” acontecerá no WET Eventos e promete reunir fiéis de diversas regiões da Bahia em uma programação marcada pela fé, música e espiritualidade.

Os portões serão abertos às 12h, com expectativa de receber famílias, caravanas e admiradores da música católica para uma tarde e noite de celebração e comunhão. A proposta do evento é proporcionar uma experiência completa, unindo oração, momentos de espiritualidade e apresentações musicais de evangelização.

A programação inclui momentos dedicados ao Santo Terço, além de shows com artistas conhecidos do cenário católico nacional. Entre as atrações já confirmadas estão o Ministério Adoração e Vida, liderado por Walmir Alencar, a Comunidade Colo de Deus, a cantora Eliana Ribeiro e o Padre Reginaldo Manzotti. A organização informou que novas atrações e participações especiais ainda serão divulgadas nas redes sociais oficiais do festival.

O evento contará com estrutura preparada para receber o público com conforto e segurança, incluindo praça de alimentação, estacionamento e espaços voltados para toda a família.

O acesso será realizado por meio da camisa oficial do festival, que funcionará como ingresso. A pré-reserva já está disponível, e as datas, horários e locais de retirada serão divulgados em breve.

Leia mais

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Os valores são:

Camisa infantil (até 7 anos): R$ 30

Camisa do setor pista: R$ 65

Camisa do setor sentado: R$ 80

As vendas acontecem pela Agenda CatólicaTicket Maker Pida.

Com o lema “Salvador canta. O céu escuta. Deus se faz presente.”, o festival nasce com a proposta de fortalecer a fé e promover um grande encontro de unidade, esperança e espiritualidade por meio da música e da oração.

Mais informações podem ser acompanhadas no perfil oficial do evento no Instagram: @cantaoeternossa.

Tags:

Salvador

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