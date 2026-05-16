SALVADOR

Ilha de Bom Jesus dos Passos vai ganhar o primeiro Mercado Municipal; saiba mais

Obra terá um investimento de quase R$ 11 milhões

Millena Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:00

Ilha de Bom Jesus dos Passos Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Salvador autorizou a construção do primeiro Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, território que pertence à capital baiana. A ordem de serviço para o início imediato da construção foi assinada pelo prefeito Bruno Reis na manhã deste sábado (16).

De acordo com a prefeitura, o espaço terá 24 boxes para a comercialização de pescados e produtos típicos, além de três restaurantes.

Prefeitura autoriza construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos 1 de 11

Durante a visita, o prefeito informou que o equipamento terá um investimento de cerca de R$ 11 milhões. “Teremos boxes para a comercialização de mariscos e produtos típicos e também três grandes restaurantes, para atender aos moradores daqui de Bom Jesus, mas também à demanda crescente do turismo aqui na área”, disse Bruno Reis.

O mercado será construído em uma área de pouco mais de 2,8 mil m². Serão dois pavimentos, com 12 boxes gerais, seis boxes exclusivos para marisqueiras e outros seis exclusivos para pescadores, além de três restaurantes. O local terá sanitários completos e vestiários, inclusive para Pessoas com Deficiência (PCD).

Cada restaurante terá estrutura completa com cozinha principal, área de finalização, área de recebimento, depósito, despensa, bar e sanitários próprios.

“Passamos a trabalhar juntos e as coisas aceleraram. Começamos a ampliar os investimentos, seja na área da educação, com a instalação do ecoponto, organização da coleta de lixo, a iluminação em LED em toda a ilha. Também fizemos a conclusão do promenade, a implantação de novos píeres, novos cais e dos estaleiros, para gerar emprego e renda”, exemplificou.