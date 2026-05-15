Mulher é presa em flagrante por armazenamento de pornografia infantil em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 15 de maio de 2026 às 12:50
Uma mulher de 50 anos foi presa em flagrante por armazenamento de pornografia infantil durante uma operação da Polícia Civil da Bahia realizada nesta quinta-feira (14), em Salvador.
A ação aconteceu nos bairros de Cajazeiras e Lobato, onde foram cumpridos três mandados de busca e apreensão dentro da Operação Nacional Caminhos Seguros, voltada ao combate de crimes contra crianças e adolescentes.
Com a suspeita, os policiais apreenderam um aparelho celular, encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e extração de dados. Após passar pelos exames legais, ela permanece custodiada à disposição da Justiça.
A Operação Caminhos Seguros é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e reúne ações integradas das polícias Civil, Militar e Federal em diversos estados do país.
Na Bahia, a ofensiva é coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV). Em Salvador, participaram das diligências equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) e do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (NERCCA).