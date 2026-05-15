POLÍCIA

Mulher é presa em flagrante por armazenamento de pornografia infantil em Salvador

Ação da Polícia Civil é desdobramento da Operação Caminhos Seguros e cumpriu mandados nos bairros de Cajazeiras e Lobato

Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 12:50

Operação Caminhos Seguros Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 50 anos foi presa em flagrante por armazenamento de pornografia infantil durante uma operação da Polícia Civil da Bahia realizada nesta quinta-feira (14), em Salvador.

A ação aconteceu nos bairros de Cajazeiras e Lobato, onde foram cumpridos três mandados de busca e apreensão dentro da Operação Nacional Caminhos Seguros, voltada ao combate de crimes contra crianças e adolescentes.

Com a suspeita, os policiais apreenderam um aparelho celular, encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e extração de dados. Após passar pelos exames legais, ela permanece custodiada à disposição da Justiça.

A Operação Caminhos Seguros é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e reúne ações integradas das polícias Civil, Militar e Federal em diversos estados do país.