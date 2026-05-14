POLÍCIA

Chefe da Guarda Municipal é exonerado após denúncia de agressão contra a ex-companheira na Bahia

Homem era chefe da Guarda Civil Municipal de Jaguaquara, no centro-sul baiano

Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:32

Homem era chefe da Guarda Civil Municipal de Jaguaquara Crédito: Arquivo/ Agência Brasil

O chefe da guarda municipal de Jaguaquara, no centro-sul da Bahia, foi exonerado após uma denúncia de agressão contra a ex-companheira. O anúncio foi feito pela própria prefeitura na quarta-feira (13).

No vídeo da denúncia, publicado pelo site local Blog do Marcos Frahm, a mulher, identificada como Maryzélia, afirmou ter sido agredida fisicamente pelo servidor público. O homem foi identificado como José de Souza, conhecido como “Zé da Guarda”.

Em nota, a Prefeitura de Jaguaquara informou que tomou conhecimento da publicação e decidiu pela exoneração sumária do servidor da função de direção da corporação.

“Embora o Município respeite os procedimentos investigativos e judiciais que decorrerão do caso, entendendo que cabe às autoridades competentes a devida apuração dos fatos, a medida adotada segue os princípios e o posicionamento da Gestão Municipal diante de situações dessa natureza”, diz trecho da nota.