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Chefe da Guarda Municipal é exonerado após denúncia de agressão contra a ex-companheira na Bahia

Homem era chefe da Guarda Civil Municipal de Jaguaquara, no centro-sul baiano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:32

NOVA PATENTE: O texto permite que prefeituras transformem suas guardas em polícias municipais, integrando-as oficialmente ao sistema nacional de combate ao crime
Homem era chefe da Guarda Civil Municipal de Jaguaquara Crédito: Arquivo/ Agência Brasil

O chefe da guarda municipal de Jaguaquara, no centro-sul da Bahia, foi exonerado após uma denúncia de agressão contra a ex-companheira. O anúncio foi feito pela própria prefeitura na quarta-feira (13).

No vídeo da denúncia, publicado pelo site local Blog do Marcos Frahm, a mulher, identificada como Maryzélia, afirmou ter sido agredida fisicamente pelo servidor público. O homem foi identificado como José de Souza, conhecido como “Zé da Guarda”.

Em nota, a Prefeitura de Jaguaquara informou que tomou conhecimento da publicação e decidiu pela exoneração sumária do servidor da função de direção da corporação.

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“Embora o Município respeite os procedimentos investigativos e judiciais que decorrerão do caso, entendendo que cabe às autoridades competentes a devida apuração dos fatos, a medida adotada segue os princípios e o posicionamento da Gestão Municipal diante de situações dessa natureza”, diz trecho da nota.

A Polícia Civil foi procurada, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.

Tags:

Bahia Agressão

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