Chefe da Guarda Municipal é exonerado após denúncia de agressão contra a ex-companheira na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:32
O chefe da guarda municipal de Jaguaquara, no centro-sul da Bahia, foi exonerado após uma denúncia de agressão contra a ex-companheira. O anúncio foi feito pela própria prefeitura na quarta-feira (13).
No vídeo da denúncia, publicado pelo site local Blog do Marcos Frahm, a mulher, identificada como Maryzélia, afirmou ter sido agredida fisicamente pelo servidor público. O homem foi identificado como José de Souza, conhecido como “Zé da Guarda”.
Em nota, a Prefeitura de Jaguaquara informou que tomou conhecimento da publicação e decidiu pela exoneração sumária do servidor da função de direção da corporação.
“Embora o Município respeite os procedimentos investigativos e judiciais que decorrerão do caso, entendendo que cabe às autoridades competentes a devida apuração dos fatos, a medida adotada segue os princípios e o posicionamento da Gestão Municipal diante de situações dessa natureza”, diz trecho da nota.
A Polícia Civil foi procurada, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.