Maio Roxo: especialista esclarece mitos e verdades sobre o consumo de sucos 100% da fruta

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Perla Ribeiro
Publicado em 14 de maio de 2026 às 18:31
Durante o Maio Roxo, campanha dedicada à conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais e à importância da saúde digestiva, cresce também o interesse por hábitos alimentares que favoreçam o equilíbrio da microbiota intestinal. Nesse contexto, os sucos 100% fruta surgem como uma alternativa prática e nutritiva para complementar a alimentação.
Para esclarecer dúvidas comuns sobre o tema, o nutricionista Pedro Perim, mestre em ciência e especialista em Nutrição Esportiva, responde cinco mitos e verdades sobre a relação entre os sucos 100% fruta e a saúde intestinal.“Quando falamos em sucos 100% fruta, podemos considerar tanto aqueles preparados na hora quanto as versões prontas para consumo. Pensando na correria do dia a dia, existem boas opções de sucos 100% fruta em caixinha que podem ser aliados de uma alimentação equilibrada e podem contribuir para um estilo de vida saudável”, explica
Sucos
O nutricionista responde cinco mitos e verdades sobre o tema: