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Maio Roxo: especialista esclarece mitos e verdades sobre o consumo de sucos 100% da fruta

Campanha de conscientização sobre a saúde intestinal reforça a importância de hábitos alimentares equilibrados

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 18:31

Suco de abacaxi, gengibre e maçã (Imagem: dumpstock | Shutterstock)
[Edicase]Suco de abacaxi, gengibre e maçã (Imagem: dumpstock | Shutterstock) Crédito: Imagem: dumpstock | Shutterstock

Durante o Maio Roxo, campanha dedicada à conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais e à importância da saúde digestiva, cresce também o interesse por hábitos alimentares que favoreçam o equilíbrio da microbiota intestinal. Nesse contexto, os sucos 100% fruta surgem como uma alternativa prática e nutritiva para complementar a alimentação.

Para esclarecer dúvidas comuns sobre o tema, o nutricionista Pedro Perim, mestre em ciência e especialista em Nutrição Esportiva, responde cinco mitos e verdades sobre a relação entre os sucos 100% fruta e a saúde intestinal.“Quando falamos em sucos 100% fruta, podemos considerar tanto aqueles preparados na hora quanto as versões prontas para consumo. Pensando na correria do dia a dia, existem boas opções de sucos 100% fruta em caixinha que podem ser aliados de uma alimentação equilibrada e podem contribuir para um estilo de vida saudável”, explica

Sucos

[Edicase]Suco detox de pepino com abacaxi e espinafre (Imagem: Fotografia Lemonti | Shutterstock) por Imagem: Fotografia Lemonti | Shutterstock
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[Edicase]Suco detox de maçã verde e kiwi (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
[Edicase]Suco de aspargo e abacaxi (Imagem: Maria_Usp | Shutterstock) por Imagem: Maria_Usp | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock) por Imagem: Melica | Shutterstock
[Edicase]Suco de couve com morango e abacaxi (Imagem: Veronika Smirnaya | Shutterstock) por Imagem: Veronika Smirnaya | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com gengibre (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
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[Edicase]Suco de beterraba com cenoura e laranja (Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock) por Imagem: Kristina Ismulyani | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba com gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) por Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock
[Edicase]Suco de beterraba, cenoura, gengibre e limão (Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock) por Imagem: xamnesiacx84 | Shutterstock
[Edicase]Suco verde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
[Edicase]Suco detox de abacaxi, cenoura, maçã e pimentão amarelo (Imagem: Endah Kurnia P | Shutterstock) por Imagem: Endah Kurnia P | Shutterstock
[Edicase]Suco de abacaxi, gengibre e maçã (Imagem: dumpstock | Shutterstock) por Imagem: dumpstock | Shutterstock
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[Edicase]Suco de beterraba (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de abacaxi com espinafre (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock) por
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[Edicase]Suco contra gordura abdominal (Imagem: pada smith stockphoto | Shutterstock) por
[Edicase]Suco verde com abacaxi (Imagem: Ksenija Toyechkina | ShutterStock) por
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[Edicase]Suco verde com maçã (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de couve com abacaxi (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock) por
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[Edicase]Suco de cenoura com limão (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de couve com gengibre (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
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[Edicase]Suco verde (Imagem: Edson de Souza Nascimento | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de abóbora com maçã (Imagem: Sea Wave | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de kiwi com maçã-verde (Imagem: KateYudina | Shutterstock) por
[Edicase]Suco para aumentar a imunidade (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock) por
[Edicase]Suco antioxidante (Imagem: zstock | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba e cenoura (Imagem: Katsiaryna Kashtalyan | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de abacaxi e hortelã (Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de couve com abacaxi e chia (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de kiwi com espinafre (Imagem: ascalurmen | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de melancia, hortelã e chia (Imagem: uladzimir zgurski | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de cenoura, laranja e mel (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de mirtilo com limão (Imagem: HandmadePictures | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de morango com beterraba e cenoura (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com limão (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de couve com maçã (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de damasco com quinoa (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de goiaba com aveia (Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock) por
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[Edicase]Suco de maracujá com limão e gengibre (Imagem: Zekabala | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de abacaxi, laranja e limão-siciliano (Imagem: Aleksandra Kovac | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de abacaxi com hortelã (Imagem: Boiarkina Marina | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de maçã com canela e gengibre(Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de cenoura com limão (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de coco com limão (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de beterraba com laranja, maçã e cenoura (Imagem: Nikolaeva Galina | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de kiwi com laranja e espinafre (Imagem: ascalurmen | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de espinafre com aipo (Imagem: iuliia_n | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de abacaxi com hortelã (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock) por
[Edicase]Suco de limão com gengibre (Imagem: ZOLDATOFF | Shutterstock) por
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[Edicase]Suco detox de pepino com abacaxi e espinafre (Imagem: Fotografia Lemonti | Shutterstock) por Imagem: Fotografia Lemonti | Shutterstock

O nutricionista responde cinco mitos e verdades sobre o tema:

  • Consumir suco de fruta prejudica a microbiota intestinal.
    Mito:     Quando consumidos com moderação, os sucos 100% fruta sem adição de açúcar, podem favorecer o crescimento de bactérias benéficas, aumentar a diversidade microbiana e apoiar o equilíbrio do microbioma intestinal.

  • Os compostos bioativos do suco de fruta ajudam a proteger a saúde da microbiota.
    Verdade: Compostos como os flavonoides e vitamina C presentes em sucos de frutas como uva, frutas vermelhas e cítricos, podem apresentar efeito positivo na saúde intestinal, auxiliando na redução da inflamação intestinal e promovendo o bem-estar geral.

  • Suco de fruta substitui as frutas in natura.
    Mito: O suco é uma excelente opção como complemento, especialmente em dietas com lacunas nutricionais como em pessoas que estão fazendo uma dieta muito restritiva, ou para aquelas pessoas que não conseguem consumir as 3 a 5 porções de frutas verduras e legumes recomendadas por dia. Mas o suco não deve substituir o consumo regular de vegetais in natura, essenciais para a saúde.

  • O consumo de suco de fruta causa ganho de peso em crianças e adultos.
    Mito: Pesquisas indicam que a ingestão moderada de suco 100% fruta (cerca de 120 a 250 ml por dia) não está associada ao aumento do índice de massa corporal e pode contribuir para melhorar a qualidade nutricional da dieta. É importante reiterar que nenhum alimento, sozinho, é capaz de promover a perda ou o ganho de peso, mas sim, todo o contexto alimentar de um indivíduo. O consumo moderado de suco de fruta deve fazer parte de hábitos saudáveis, tanto alimentares, quanto de vida.

  • Pessoas que usam medicamentos como os análogos de GLP-1 podem se beneficiar do consumo de sucos de fruta.
    Verdade: Pacientes que usam análogos de GLP-1 costumam sentir náuseas e saciedade precoce, o que pode impactar a nutrição e afetar negativamente a diversidade da microbiota. Nesse caso, o suco 100% fruta por ser um líquido de fácil digestão, pode apoiar a nutrição desses pacientes, oferecendo vitaminas, minerais e os compostos bioativos.
    Portanto, incluir sucos 100% fruta na alimentação diária pode não apenas complementar a ingestão de vitaminas e compostos bioativos importantes, como também apoiar a saúde do nosso intestino, questão importante para a saúde do corpo e da mente. Fazer boas escolhas e apostar em um consumo moderado é, assim, uma estratégia inteligente para promover benefícios tanto nutricionais quanto fisiológicos.
    “Os sucos 100% fruta em caixinha são boas opções para quem busca praticidade sem abrir mão da qualidade nutricional. Eles podem ser incorporados de forma equilibrada à rotina e apoiar a saúde intestinal e o bem-estar geral”, completa Pedro Perim.

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