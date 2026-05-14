EQUILÍBRIO INTESTINAL

Maio Roxo: especialista esclarece mitos e verdades sobre o consumo de sucos 100% da fruta

Campanha de conscientização sobre a saúde intestinal reforça a importância de hábitos alimentares equilibrados

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 18:31

[Edicase]Suco de abacaxi, gengibre e maçã (Imagem: dumpstock | Shutterstock) Crédito: Imagem: dumpstock | Shutterstock

Durante o Maio Roxo, campanha dedicada à conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais e à importância da saúde digestiva, cresce também o interesse por hábitos alimentares que favoreçam o equilíbrio da microbiota intestinal. Nesse contexto, os sucos 100% fruta surgem como uma alternativa prática e nutritiva para complementar a alimentação.

Para esclarecer dúvidas comuns sobre o tema, o nutricionista Pedro Perim, mestre em ciência e especialista em Nutrição Esportiva, responde cinco mitos e verdades sobre a relação entre os sucos 100% fruta e a saúde intestinal.“Quando falamos em sucos 100% fruta, podemos considerar tanto aqueles preparados na hora quanto as versões prontas para consumo. Pensando na correria do dia a dia, existem boas opções de sucos 100% fruta em caixinha que podem ser aliados de uma alimentação equilibrada e podem contribuir para um estilo de vida saudável”, explica

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O nutricionista responde cinco mitos e verdades sobre o tema:

Consumir suco de fruta prejudica a microbiota intestinal.

Mito: Quando consumidos com moderação, os sucos 100% fruta sem adição de açúcar, podem favorecer o crescimento de bactérias benéficas, aumentar a diversidade microbiana e apoiar o equilíbrio do microbioma intestinal.



Os compostos bioativos do suco de fruta ajudam a proteger a saúde da microbiota.

Verdade: Compostos como os flavonoides e vitamina C presentes em sucos de frutas como uva, frutas vermelhas e cítricos, podem apresentar efeito positivo na saúde intestinal, auxiliando na redução da inflamação intestinal e promovendo o bem-estar geral.

Suco de fruta substitui as frutas in natura.

Mito: O suco é uma excelente opção como complemento, especialmente em dietas com lacunas nutricionais como em pessoas que estão fazendo uma dieta muito restritiva, ou para aquelas pessoas que não conseguem consumir as 3 a 5 porções de frutas verduras e legumes recomendadas por dia. Mas o suco não deve substituir o consumo regular de vegetais in natura, essenciais para a saúde.

O consumo de suco de fruta causa ganho de peso em crianças e adultos.

Mito: Pesquisas indicam que a ingestão moderada de suco 100% fruta (cerca de 120 a 250 ml por dia) não está associada ao aumento do índice de massa corporal e pode contribuir para melhorar a qualidade nutricional da dieta. É importante reiterar que nenhum alimento, sozinho, é capaz de promover a perda ou o ganho de peso, mas sim, todo o contexto alimentar de um indivíduo. O consumo moderado de suco de fruta deve fazer parte de hábitos saudáveis, tanto alimentares, quanto de vida.

