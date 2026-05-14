TRAGÉDIA

Quem era a freira baiana que morreu afogada após salvar religiosas no mar da Itália

Nadir Santos da Silva nasceu no interior da Bahia

Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:08

Irmã Nadir morreu afogada Crédito: Reprodução

A freira baiana que morreu afogada após salvar religiosas no mar da Sicília, na Itália, foi identificada como Nadir Santos da Silva, 45 anos. El era integrante da congregação Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. O afogamento ocorreu na segunda-feira (11).

Nadir nasceu no dia 10 de agosto de 1980, no interior da Bahia, mas se mudou para São Paulo ainda criança. Ela atuava como priore local da comunidade em San Giovanni La Punta, na província de Catânia.

O Vaticano afirmou que a brasileira morreu “doando a própria vida por amor”, ao tentar salvar as companheiras levadas pelas ondas.

De acordo com a reconstrução feita pela polícia italiana e divulgada pela ANSA, o grupo caminhava em uma área rasa do mar quando houve um afundamento repentino da areia.

Nadir conseguiu auxiliar parte das religiosas, mas perdeu as forças durante o resgate. Uma das freiras ainda tentou retirá-la da água, porém ela já estava inconsciente.

O funeral da brasileira está marcado para esta quinta-feira (14), na Igreja Matriz de San Giovanni La Punta, em Catânia, cidade onde ela vivia e exercia a vida religiosa.

Após duas décadas com a Pepsi em seu portfólio de bebidas, o Burger King, operado pela Zamp no Brasil, passará a vender produtos da Coca-Cola em seus restaurantes no país. A mudança envolve cerca de 982 unidades da rede e será implementada gradualmente, começando pela venda de latas até a instalação completa do sistema de "free refill", modelo em que o consumidor pode reabastecer a bebida sem custo adicional dentro do restaurante.

Atualmente, as operações do BK ao redor do mundo têm autonomia para escolher seus fornecedores de bebidas. Por isso, a marca trabalha com Coca-Cola em alguns mercados e Pepsi em outros. Segundo a companhia, a troca no Brasil não faz parte de uma diretriz global.

De acordo com o diretor de marketing do Burger King no Brasil, Pedro Barbosa, a decisão não foi baseada em acordos comerciais, mas em pesquisas de mercado e faz parte de uma estratégia mais ampla de reforço dos atributos de qualidade da marca.

“Diversas pesquisas mostram que Coca-Cola é hoje a marca de bebida preferida entre os brasileiros. Ao oferecer Coca-Cola nos nossos restaurantes, a gente reforça o posicionamento de oferecer os melhores produtos”, afirmou ao Valor.

Segundo o estudo Brand Footprint Brasil 2025, da Kantar, a Coca-Cola foi a marca mais escolhida pelos brasileiros, com 644 milhões de CRPs (Consumer Reach Points, métrica que mede quantas vezes uma marca é escolhida pelos consumidores).

Barbosa afirma que a mudança não diminui a relevância da parceria anterior. “Ambev e Pepsi foram grandes parceiras nossas desde que chegamos ao Brasil.