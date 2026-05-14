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Salvador já tem data para inauguração da Nova Arena Multiuso; saiba quando

Equipamento está sendo construído na Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:48

Arena Multiuso Salvador
Arena Multiuso Salvador Crédito: Divulgação

A Arena Multiuso Antônio Balbino, na orla da Boca do Rio, já atingiu 63% das obras concluídas. O equipamento, que promete recolocar Salvador na rota de grandes eventos esportivos e culturais, foi vistoriado nesta quinta-feira (14) pelo prefeito Bruno Reis. O espaço deve ser inaugurado em outubro.

Ao lado do superintendente da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), Orlando Castro, e de outros gestores municipais, o prefeito acompanhou o avanço das intervenções, que entram em uma fase estrutural mais robusta, com pavimentos e arquibancadas em execução. A previsão da Prefeitura é entregar o espaço em outubro deste ano.

Arena Multiuso de Salvador

Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Reprodução
Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Obras da Arena Multiuso de Salvador por Reprodução
Arena Multiuso de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
Arena Multiuso de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
Arena Multiuso de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
Arena Multiuso de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
Arena Multiuso de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
Arena Multiuso de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
Arena Multiuso de Salvador por Betto Jr./ Secom PMS
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Projeção de como vai ficar a nova Arena Multiuso por Divulgação

Com capacidade para receber até 7,3 mil pessoas em competições esportivas e cerca de 12 mil espectadores em shows, a arena foi projetada para atender tanto eventos esportivos quanto apresentações culturais de grande porte. O equipamento contará com estrutura climatizada, tratamento acústico e arquibancadas retráteis, além de camarotes, camarins, áreas de alimentação e sanitários distribuídos em quatro pavimentos.

Durante a vistoria, Bruno Reis afirmou que a gestão municipal tem cobrado celeridade da empresa responsável para garantir o cumprimento do cronograma.

“É uma obra grandiosa, que estou acompanhando de perto para acelerarmos a entrega. Temos cobrado da empresa responsável o cumprimento do cronograma. Queremos entregar essa arena em outubro deste ano, um equipamento importantíssimo que falta à nossa cidade para estimular o esporte, o turismo esportivo e receber grandes competições nacionais e internacionais, além de megaeventos”, declarou.

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A proposta da Prefeitura é transformar o espaço em um novo polo de eventos da capital baiana, preenchendo uma lacuna histórica deixada desde a demolição do antigo Ginásio Antônio Balbino, o Balbininho, em 2010, durante as obras da Arena Fonte Nova.

O novo equipamento homenageia Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também deu nome ao antigo ginásio. O projeto arquitetônico foi inspirado em modelos contemporâneos de arenas multiuso, priorizando conforto, eficiência operacional e experiência do público.

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Salvador Arena Multiuso de Salvador

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