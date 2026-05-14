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Prefeitura se reúne com a Fifa para definir detalhes da Copa do Mundo em Salvador

Capital baiana será uma das sedes do torneio feminino

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:04

Encontro foi realizado na Arena Fonte Nova
Encontro foi realizado na Arena Fonte Nova Crédito: Adam Vidal / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador participou de uma reunião para alinhar os preparativos para a Copa do Mundo Feminina 2027, que terá a capital baiana entre as oito sedes do torneio. O encontro, realizado na quarta-feira (13), foi solicitado pelo governo federal e teve a participação de representantes da Fifa. A reunião aconteceu na Arena Fonte Nova, estádio que receberá as partidas da competição. 

A Prefeitura terá um papel fundamental na realização do torneio, atuando em diversas frentes, como mobilidade, serviços públicos, comunicação, segurança, além do atendimento e receptivo a turistas, seleções e delegações. Durante o encontro, representantes das secretarias envolvidas apresentaram os planejamentos e ações previstas para a realização da Copa.

Na área de mobilidade, por exemplo, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) iniciou estudos para definir rotas protocolares, áreas de estacionamento para veículos da Fifa e estratégias de trânsito no entorno da Arena Fonte Nova e de pontos ligados à competição. 

No segmento de lazer e turismo, há estudos avançados para o Fifa Fan Festival, espaço que funcionará como ponto de encontro de torcedores. Levantamentos de infraestrutura, layouts e orçamento do espaço já estão em execução. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por sua vez, pretende ampliar ações de organização e fiscalização do comércio informal, muito comum no entorno do estádio. A ideia é que os ambulantes sejam incorporados ao planejamento da competição.

Estádios com mais estrutura de segurança nos arredores

Arena Fonte Nova (Bahia) – 17 por Sam Júnior/ Divulgação
Maracanã (Flamengo e Fluminense) - 12 por Daniel Basil/Portal da Copa
Vila Belmiro (Santos) – 11 por Fábio Maradei I Santos FC
Alfredo Jaconi (Juventude) – 9 por Divulgação
Ilha do Retiro (Sport) – 9 por Foto: Williams Aguiar/Sport
Beira-Rio (Internacional) – 8 por Ricardo Duarte/Internacional
Nilton Santos (Botafogo) – 7 por FABIO MOTTA/Divulgação
Allianz Parque (Palmeiras) – 5 por Divulgação Palmeiras
Neo Química Arena (Corinthians) – 4 por Divulgação
São Januário (Vasco) – 5 por Divulgação
Mineirão (Cruzeiro) – 4 por Divulgação
Castelão (Ceará e Fortaleza) – 4 por Reprodução I X
Arena do Grêmio (Grêmio) – 2 por Divulgação
Morumbi (São Paulo) – 2 por Shutterstock
Cícero de Souza Marques (RB Bragantino) – 1 por Divulgação
José Maria de Campos Maia (Mirassol) – 1 por Divulgação
Barradão (Vitória) – 1 por Divulgação
Arena MRV (Atlético-MG) – 0 por Atlético Mineiro/Divulgação
1 de 18
Arena Fonte Nova (Bahia) – 17 por Sam Júnior/ Divulgação

Já a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) contará com um plano integrado de marketing e divulgação da Copa, além de utilizar o engajamento digital dos perfis oficiais da gestão municipal nas redes sociais para ampliar a difusão do evento.

Durante a atividade, a vice-prefeita Ana Paula Matos comentou sobre a importância de a capital baiana sediar o evento internacional, que, segundo ela, representa uma oportunidade de projetar a cidade internacionalmente, além de reforçar pautas ligadas à inclusão e ao protagonismo feminino no esporte.

“Trazer um evento desse porte para uma cidade como Salvador, acolhedora, linda, que tem no seu DNA a música, a cultura e o esporte, traz visibilidade ao mundo, porque todas as câmeras estarão voltadas para cá, para a força e o valor do nosso povo. Isso ajuda não só a posicionar Salvador internacionalmente, seja para o turismo, para o marketing ou qualquer outra área, mas também ajuda a trazer mais dignidade para o nosso povo, especialmente porque essa é uma pauta feminina”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis) possui um plano de sustentabilidade e direitos humanos da competição, elaborado em parceria com a Arena Fonte Nova, órgãos municipais e governo do estado. A proposta tem foco em igualdade de gênero, inclusão social, economia local, mobilidade eficiente e gestão de resíduos sólidos.

A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 acontecerá entre junho e julho de 2027, reunindo 32 seleções e 64 partidas nas cidades escolhidas para sediar os jogos. Além de Salvador, o torneio também ocorre nas cidades de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Porto Alegre (RS).

Com informações da Prefeitura de Salvador. 

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