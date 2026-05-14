É oficial: rodoviários de Salvador confirmam estado de greve

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Maysa Polcri
Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:09
Os rodoviários de Salvador confirmaram que estão em estado de greve, após a segunda assembleia realizada pela categoria nesta quinta-feira (14). Na primeira, durante a manhã, os trabalhadores já haviam sinalizado para a aprovação. Na prática, isso significa que uma greve pode começar em breve - visto que, legalmente, só deve acontecer se avisada com antecedência mínima de 72 horas.
Em nota, a direção do sindicato ressalta a importância da unidade dos trabalhadores e diz que reivindica reajuste digno, aumento do valor do ticket e a redução das jornadas excessivas. Mais uma rodada de negociações está marcada para sexta-feira (15), mediada pela Superintendência Regional do Trabalho.
“O nosso desejo é que não tenha greve. O que nós queremos é um reajuste digno e a correção das questões sociais da nossa categoria. Principalmente, nas cartas horárias e nas jornadas excessivas. Só vamos para a greve se não houver outra solução", afirmou o presidente do sindicato, Fabio Primo.