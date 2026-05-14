Rodoviários aprovam estado de greve em Salvador em primeiro turno

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Maysa Polcri
Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:35
O Sindicato dos Rodoviários de Salvador anunciou que os trabalhadores aprovaram o decreto do estado de greve na capital baiana. A medida, no entanto, ainda precisa ser aprovada em assembleia a ser realizada na tarde desta quinta-feira (14). O movimento ocorre em meio aos impasses nas negociações da campanha salarial.
Em nota, a direção do sindicato ressalta a importância da unidade dos trabalhadores e diz que reivindica reajuste digno, aumento do valor do ticket e a redução das jornadas excessivas.
“Os trabalhadores não querem a greve. Nós sabemos dos riscos que uma greve pode trazer para as conquistas da categoria e, por isso, sempre priorizamos um bom acordo. Mas a greve pode acontecer devido à falta de propostas”, afirmou Fabio Primo, presidente do sindicato.
Mais uma rodada de negociação está marcada para sexta-feira (15), mediada pela Superintendência Regional do Trabalho. O estado de greve significa que uma greve pode começar em breve - visto que, legalmente, só deve acontecer se avisada com antecedência mínima de 48 horas.