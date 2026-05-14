FATOR DE RISCO

Frio aumenta risco de AVC em até 20%; entenda

Especialista alerta para os sinais e a importância do socorro imediato

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:52

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde Crédito: Anna Bizon

Evidências científicas mostram que o risco de acidente vascular cerebral (AVC) cresce 20%, principalmente quando as temperaturas ficam abaixo dos 14 ºC. Entre idosos e pessoas com hipertensão, diabetes ou doenças cardíacas, a questão merece atenção. O frio provoca a contração dos vasos sanguíneos e eleva a pressão arterial, um dos principais fatores de risco para o AVC.

A neurologista e presidente da Rede Brasil AVC, Dra. Sheila Martins, explica que entre os sinais de alerta mais comuns do AVC estão fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo; confusão mental, alteração da fala ou compreensão; alteração na visão, no equilíbrio, na coordenação, no andar, tontura e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.

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“Ao suspeitar que alguém esteja tendo um AVC, peça à pessoa para sorrir, observando se um lado do rosto permanece imóvel. Verifique também se ela consegue levantar ambos os braços para avaliar se um lado está mais fraco; e solicite que fale uma frase simples (“o céu é azul”) e verifique se apresenta a fala enrolada”, lista. “Ao perceber um desses sinais, o Samu (192) precisa ser imediatamente acionado. O tempo de chegada ao hospital é decisivo para reduzir danos e salvar vidas”, completa.