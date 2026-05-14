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Acelen anuncia redução de até 6,9% no preço dos combustíveis na Bahia

Gasolina e diesel têm queda nas vendas para distribuidoras

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:24

Cada tipo de combustível possui uma característica diferente.
Veja os novos valores anunciados Crédito: Divulgação/Agência Senado

A Acelen anunciou a redução nos preços dos combustíveis vendidos às distribuidoras na Refinaria de Mataripe. O reajuste passou a valer nesta quinta-feira (14).

O diesel S10 caiu de R$ 5,699 para R$ 5,572, redução de 2,2%. Já o diesel passou de R$ 5,482 para R$ 5,107, uma queda de 6,9%. A gasolina teve recuo de 4,5%, saindo de R$ 4,148 para R$ 3,960. 

Apesar da redução, o impacto no preço final ao consumidor não é automático, já que o repasse depende das distribuidoras e dos postos de combustíveis.

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De acordo com a empresa, os valores seguem critérios de mercado e podem variar conforme fatores como o custo internacional do petróleo, a taxa de câmbio e despesas logísticas, como o frete.

A Acelen afirma ainda que adota uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada às práticas internacionais do setor.

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