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Acelen anuncia redução de até 6,9% no preço dos combustíveis na Bahia

Gasolina e diesel têm queda nas vendas para distribuidoras

Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 14:24

Veja os novos valores anunciados Crédito: Divulgação/Agência Senado

A Acelen anunciou a redução nos preços dos combustíveis vendidos às distribuidoras na Refinaria de Mataripe. O reajuste passou a valer nesta quinta-feira (14).

O diesel S10 caiu de R$ 5,699 para R$ 5,572, redução de 2,2%. Já o diesel passou de R$ 5,482 para R$ 5,107, uma queda de 6,9%. A gasolina teve recuo de 4,5%, saindo de R$ 4,148 para R$ 3,960.

Apesar da redução, o impacto no preço final ao consumidor não é automático, já que o repasse depende das distribuidoras e dos postos de combustíveis.



De acordo com a empresa, os valores seguem critérios de mercado e podem variar conforme fatores como o custo internacional do petróleo, a taxa de câmbio e despesas logísticas, como o frete.