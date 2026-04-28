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Por que a gasolina continua cara em Salvador? Entenda os motivos

Litro da gasolina comum chegou a R$ 7,79 nesta segunda-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:06

Preço da gasolina em posto de Salvador
Preço da gasolina em posto de Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

O preço da gasolina comum continua alto em Salvador. Nesta segunda-feira (27), o litro chegou a R$ 7,79 em postos da capital baiana, como mostrou levantamento do CORREIO.

Em abril, a Refinaria de Mataripe, da Acelen, anunciou uma redução nos preços dos combustíveis vendidos às distribuidoras. Com a queda, o litro da gasolina comum passou a custar R$ 3,850, uma diminuição de 1,36%. Os postos, no entanto, são livres para praticar os preços que entendem como justos. Não existe, atualmente, nenhuma interferência no posicionamento de precificação dos estabelecimentos.

Gasolina em Salvador

Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador por Shutterstock
Em alguns postos, soteropolitanos encontram o litro por R$ 6,87. É atualmente o menor preço da cidade por Agência Senado
Gasolina no Brasil contém uma porcentagem de etanol por Divulgação
Último reajuste da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras aconteceu no dia 23 de abril, com queda de 1,36% para a gasolina por Arquivo/CORREIO
Preço da gasolina em posto de Salvador por Sora Maia/CORREIO
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Gasolina chega a R$ 7,79 em Salvador por Shutterstock

Para que o combustível chegue até os consumidores finais, há um longo caminho, que passa por várias instâncias. Para entender esse processo, o primeiro ponto é saber que a gasolina comercializada pelos postos não têm a mesma composição que a gasolina produzida pela refinaria. 

É o que explica Marcelo Travassos, secretário executivo do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA). “A refinaria produz a gasolina A, que é uma gasolina pura, e a distribuidora adiciona a essa gasolina o etanol anidro na proporção de 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro. Aí, a gente já tem um elemento representativo na composição de preço desse produto vendido pelos postos, que é o etanol anidro."

Além disso, existem os custos internos, que também entram no cálculo do preço final. Fatores como mão de obra, energia , impostos e frete. Este último, inclusive, tem sido um dos maiores motivos de dor de cabeça para os revendedores.

“Todos os fretes estão com preços completamente diferentes do que era praticado antes do conflito do Oriente Médio, já que o diesel subiu de forma representativa e isso está impactando nos fretes terrestres, independente do produto. Pode ser combustível, pode ser alimento, pode ser mercadoria de uma forma geral, eles estão com a majoração de frete muito grande”, afirma.

Em março, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) iniciou a Operação “De Olho no Preço”, com o objetivo de monitorar e fiscalizar a formação dos preços dos combustíveis. O descumprimento das notificações pode acarretar em sanções administrativas, multas e outras consequências legais, conforme previsto na Lei nº 8.078/90 e no Decreto nº 2.181/97 do CDC.

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