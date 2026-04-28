SAÚDE

Crianças e adolescentes representam mais de 60% dos casos de leucemia na Bahia

Maior parte dos pacientes tem menos de dez anos de idade; veja onde encontrar tratamento na Bahia

Maria Raquel Brito

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05:00

Leucemia é o tipo de câncer mais comum em crianças e adolescentes Crédito: Divulgação

A leucemia é o tipo de câncer mais comum em crianças e adolescentes. Na Bahia, a situação não é diferente: a população entre 0 e 19 anos representou 61,9% das internações por leucemia no estado nos dois primeiros meses deste ano, aponta a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

A maioria dos pacientes está na faixa etária de 0 a nove anos, 90 só entre janeiro e fevereiro. Os dados de 2026 seguem uma tendência histórica. No ano passado, 1.222 dos 2.329 pacientes internados por leucemia eram jovens de até 19 anos, o equivalente a 52,4%. Desses, 759 tinham até nove anos de idade.

Não existe uma única causa para a maior incidência da leucemia em pessoas mais jovens, mas alguns fatores ajudam a explicar. O principal são as alterações genéticas espontâneas durante a formação das células sanguíneas nessa faixa etária. Outros fatores importantes são o sistema imunológico ainda em desenvolvimento e, em alguns casos, associação com síndromes genéticas, como síndrome de Down, exposição à radiação ou substâncias químicas.

É o que diz o oncologista pediátrico Henrique Silva Barreto. “[Esse contato] pode acontecer de forma secundária ao próprio tratamento para o câncer, em decorrência do uso de alguns quimioterápicos. Isto é, surge como efeito colateral tardio de tratamentos anteriores com drogas alquilantes ou radioterapia”, diz o médico, que reforça que, na maioria dos casos infantis, não há causa identificável ou evitável.

As leucemias podem ser classificadas em agudas e crônicas. Nas leucemias agudas, a mutação ocorre numa fase inicial do desenvolvimento da célula, de forma que existe uma proliferação de uma célula imatura. As leucemias crônicas, por sua vez, consistem na proliferação de uma célula mutada, já madura.

Além disso, há a subclassificação com base na origem celular. “As leucemias mieloides, que vêm da série granulocítica, e as leucemias linfóides. Então nós temos a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfóide aguda e a leucemia linfóide crônica, de forma muito rudimentar. Hoje, a gente já reconhece vários subtipos, inclusive nós fazemos muitas caracterizações dessas doenças baseadas em perfis moleculares”, explica a médica hematologista Ana Lúzia Schriefer.

Leucemia 1 de 6

Entre as internações registradas pela Sesab este ano, a maioria aconteceu em decorrência da Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) – ou Leucemia Linfoide Aguda –, responsável por 57 internações de pessoas entre 0 e nove anos e 36 de pessoas entre 10 e 19 anos. É esse o tipo mais comum nos casos pediátricos e também o que tem melhor prognóstico, com taxas de cura que chegam a 85%, afirma Schriefer. Já as leucemias mieloides têm na infância a característica de um prognóstico inferior.

Quando olhamos para os óbitos causados por leucemia, as crianças e adolescentes não são os casos mais expressivos. Em 2026, das 117 mortes registradas até fevereiro, oito foram de pessoas entre 0 e 19 anos – o equivalente a 6,8%. Isso se deve, sobretudo, à já mencionada alta taxa de cura da LLA.

Na terceira idade, o risco de desenvolver leucemias também aumenta, mas as mais comuns são as mieloides. “Envelhecer também significa estar mais suscetível a várias exposições e suscetível às muitas mutações celulares ao longo da vida”, pontua Ana Lúzia Schriefer.

Sintomas e tratamentos

Os sinais de leucemia podem ser sutis no início. Cansaço extremo, palidez, febre frequente e manchas roxas pelo corpo são alguns indicativos que, se persistirem, devem levar ao agendamento de uma consulta médica.

Os sintomas são, no geral, relacionados à insuficiência da medula óssea. Isso porque, quando existe uma mutação e uma célula sem função de defesa se prolifera, a formação das outras linhagens celulares também é prejudicada. “Então, você pode apresentar infecções recorrentes, infecções oportunistas, sangramentos pela baixa das plaquetas e sintomas anêmicos. Anemia não dá leucemia, mas a leucemia pode vir com anemia e com sintomas relacionados”, explica Schriefer.

O tratamento, por sua vez, consiste em quimioterapia, tanto para crianças como para adultos. Hoje, já é reconhecida também a importância do uso de algumas terapias-alvo ou de anticorpos biespecíficos no tratamento dessas patologias, a depender do tipo celular e das características moleculares. Em casos mais graves, recorre-se ao transplante de medula óssea.

“As chances de cura de uma leucemia aguda vão variar muito de acordo com o perfil prognóstico. Hoje, tanto nas leucemias linfóides quanto nas leucemias mielóides, a avaliação inicial é de acordo com o perfil molecular da doença, algumas mutações que já conferem características de bom ou mau prognóstico. As leucemias que têm um prognóstico intermediário ou alto risco são aquelas que geralmente você tem que consolidar a resposta da quimioterapia com o transplante de medula óssea através de um doador, se possível 100% compatível”, conclui a hematologista.

Onde encontrar tratamento oncológico na Bahia?

Feira de Santana

Hospital Dom Pedro de Alcântara/Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana (Unacon com serviços de Radioterapia e Hematologia)

Hospital Estadual da Criança (Unacon exclusiva de Oncologia Pediátrica)

Ilhéus

Hospital São José Maternidade Santa Helena/Santa Casa de Misericórdia (Unacon)

Itabuna

Hospital Calixto Midlej Filho (Unacon com serviço de Radioterapia)

Juazeiro

Hospital Regional de Juazeiro (Unacon)

Salvador

Centro Estadual de Oncologia/Cican (Unacon)

Hospital Aristides Maltez/Liga Baiana Contra o Câncer (Cacon com serviço de Oncologia Pediátrica)

Hospital Martagão Gesteira/Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (Unacon exclusivo de Oncologia Pediátrica)

Hospital Professor Edgard Santos/Hospital Universitário MEC - Universidade Federal da Bahia/Fapex (Unacon com serviço de Hematologia)

Hospital São Rafael/Fundação Monte Tabor (Unacon com serviço de Radioterapia)

Hospital Santa Isabel/Santa Casa de Misericórdia da Bahia (Unacon com serviços de Radioterapia e Hematologia)

Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce (Unacon com serviço de Radioterapia)

Hospital Geral Roberto Santos/Cican – Unacon

Hospital Português – Serviço Isolado/Radioterapia

Santo Antônio de Jesus

Hospital Maternidade Luiz Argolo - Irmandade da Santa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus (Unacon)

Teixeira de Freitas

Hospital Municipal de Teixeira de Freitas/Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas (Unacon)

Vitória da Conquista

Hospital Português/Real Sociedade Portuguesa de Beneficiência (Serviço de Radioterapia)

Hospital Geral de Vitória da Conquista (Unacon)