SAÚDE

Hipertensão pode deixar sequelas? Saiba quais são e como evitar o pior

Doença não tem cura, mas pode ser controlada com medicamentos

Maria Raquel Brito

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:33

A hipertensão arterial é silenciosa, mas seus efeitos não Crédito: Getty Image

Apesar de não ter cura, a hipertensão é uma doença controlável através de medicamentos. Quando não manejada, porém, pode causar uma série de sequelas que comprometem os órgãos-alvo, entre os quais estão o coração e os rins, e até à morte.

“A gente tem um aumento na predisposição para doença coronariana, sobretudo o infarto, a cardiopatia hipertensiva levando à insuficiência cardíaca. E há também o envolvimento renal, a nefropatia hipertensiva, muitas vezes levando tanto à distinção renal crônica quanto à insuficiência renal crônica, que podem, muitas vezes, levar o paciente à hemodiálise”, pontua Thamine Lessa, médica clínica geral na Clínica Florence.

O que você precisa saber sobre a hipertensão arterial pulmonar 1 de 10

Além desses riscos, há ainda chance de complicações visuais, como retinopatia hipertensiva e redução da puridade visual. Os efeitos mais graves, segundo a médica, são os dos AVCs, tanto isquêmicos como hemorrágicos, que deixam sequelas significativas, como paralisias e dificuldades na fala.

Para evitar que a situação chegue a esse nível, o ideal é investir em prevenção e diagnóstico precoce, a partir de aferições regulares da pressão arterial e a adoção de uma rotina saudável. “[É preciso] fazer atividade física regular e orientada para evitar o ganho de peso exacerbado, manter uma dieta sem excessos de sal e alimentos embutidos e defumados, porque isso também é um fator de risco, e reduzir o consumo de bebida alcoólica e o tabagismo. Essas medidas têm muito a ver com mudanças no estilo de vida”, diz Thamine.

Mas, quando isso não acontece e o paciente é acometido por alguma das complicações da hipertensão, há geralmente a possibilidade de dar início a outro processo: o de reabilitação.

Existem diferentes caminhos para que esse paciente recupere sua qualidade de vida e autonomia. Caso tenha sofrido um AVC, por exemplo, o tratamento envolve algumas fases: uma bem precoce, com terapia voltada para controle do quadro; outra, a partir do quarto dia após o acidente, na qual os pacientes já podem ser transferidos para a reabilitação intensiva, que consiste na associação de medidas de fisioterapia diária, fonoaudiologia e terapia ocupacional, visando “reeducar o cérebro” na fase inicial.