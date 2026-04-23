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Hipertensão pode deixar sequelas? Saiba quais são e como evitar o pior

Doença não tem cura, mas pode ser controlada com medicamentos

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:33

A hipertensão arterial é silenciosa, mas seus efeitos não
A hipertensão arterial é silenciosa, mas seus efeitos não Crédito: Getty Image

Apesar de não ter cura, a hipertensão é uma doença controlável através de medicamentos. Quando não manejada, porém, pode causar uma série de sequelas que comprometem os órgãos-alvo, entre os quais estão o coração e os rins, e até à morte.

“A gente tem um aumento na predisposição para doença coronariana, sobretudo o infarto, a cardiopatia hipertensiva levando à insuficiência cardíaca. E há também o envolvimento renal, a nefropatia hipertensiva, muitas vezes levando tanto à distinção renal crônica quanto à insuficiência renal crônica, que podem, muitas vezes, levar o paciente à hemodiálise”, pontua Thamine Lessa, médica clínica geral na Clínica Florence.

O que você precisa saber sobre a hipertensão arterial pulmonar

É uma doença rara, progressiva e grave, muitas vezes confundida com asma porque começa com falta de ar, cansaço e fadiga. por Getty Image
Os sintomas pioram com o tempo, podendo evoluir para tontura, desmaios, dor no peito, inchaço nas pernas, palpitações e risco de morte. por Getty Image
O diagnóstico costuma demorar cerca de dois anos, já que os sinais são genéricos e podem ser confundidos com asma, sinusite ou tuberculose. por Getty Image
O exame que confirma a doença é o cateterismo cardíaco, que mede diretamente a pressão nas artérias pulmonares. por Getty Image
Sem tratamento, a sobrevida média é de 2 a 3 anos, mas com acompanhamento especializado pode chegar a décadas. por Getty Image
A doença é mais frequente em mulheres, e médicos costumam recomendar evitar gravidez pelo alto risco de óbito materno. por Freepik
No Brasil, mais de 100 mil pessoas convivem com a doença, e na Bahia há 459 pacientes acompanhados em centros de referência. por Freepik
A HAP danifica ou bloqueia as artérias pulmonares, obrigando o coração a fazer mais força para bombear sangue. por Imagem: antoniodiaz | Shutterstock
A principal causa de morte é a falência do ventrículo direito, que se sobrecarrega ao tentar vencer a pressão elevada nos pulmões. por Imagem: Chokniti-Studio | Shutterstock
Não há cura, mas tratamentos com medicamentos, oxigênio, diuréticos e mudanças no estilo de vida conseguem controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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É uma doença rara, progressiva e grave, muitas vezes confundida com asma porque começa com falta de ar, cansaço e fadiga. por Getty Image

Além desses riscos, há ainda chance de complicações visuais, como retinopatia hipertensiva e redução da puridade visual. Os efeitos mais graves, segundo a médica, são os dos AVCs, tanto isquêmicos como hemorrágicos, que deixam sequelas significativas, como paralisias e dificuldades na fala.

Para evitar que a situação chegue a esse nível, o ideal é investir em prevenção e diagnóstico precoce, a partir de aferições regulares da pressão arterial e a adoção de uma rotina saudável. “[É preciso] fazer atividade física regular e orientada para evitar o ganho de peso exacerbado, manter uma dieta sem excessos de sal e alimentos embutidos e defumados, porque isso também é um fator de risco, e reduzir o consumo de bebida alcoólica e o tabagismo. Essas medidas têm muito a ver com mudanças no estilo de vida”, diz Thamine.

Mas, quando isso não acontece e o paciente é acometido por alguma das complicações da hipertensão, há geralmente a possibilidade de dar início a outro processo: o de reabilitação.

Existem diferentes caminhos para que esse paciente recupere sua qualidade de vida e autonomia. Caso tenha sofrido um AVC, por exemplo, o tratamento envolve algumas fases: uma bem precoce, com terapia voltada para controle do quadro; outra, a partir do quarto dia após o acidente, na qual os pacientes já podem ser transferidos para a reabilitação intensiva, que consiste na associação de medidas de fisioterapia diária, fonoaudiologia e terapia ocupacional, visando “reeducar o cérebro” na fase inicial.

“Normalmente, nos primeiros 30 dias, isso tem um enorme benefício, porque é quando acontecem as maiores alterações e podem ocorrer os principais ganhos, mas isso também se prolonga ao longo das próximas semanas e meses. Então, você tem uma fase de reabilitação intensiva, que pode durar semanas, e depois a manutenção a nível ambulatorial, com o retorno às suas atividades de vida diária, sua reinserção social”, afirma a médica.

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