POLÍCIA

Invasão em hospital: segundo PM suspeito de execução de paciente é preso

Crime ocorreu dentro de sala de sutura e foi presenciado por testemunhas

Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:43

PM foi flagrado durante o crime Crédito: Reprodução

O segundo policial militar investigado por participar da morte de um paciente dentro do Hospital Geral de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso nesta quarta-feira (22) após se apresentar na Corregedoria da Polícia Militar acompanhado de advogados. Antônio Daniel de Castro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e permanece sob custódia. Ele deve ser encaminhado ao Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas.

A prisão aconteceu uma semana após a captura de outro suspeito do caso, o também policial militar José Bomfim Ferreira da Silva, detido na última quinta-feira durante a primeira fase da operação. Segundo a investigação, o crime aconteceu em 6 de setembro de 2023. Na ocasião, os dois policiais, que estavam fora de serviço, teriam invadido a unidade de saúde usando coletes balísticos.

Veja fotos da operação que prendeu policial miltar 1 de 5

Um deles portava uma arma longa. Já dentro do hospital, eles efetuaram vários disparos contra um paciente que havia sido levado ao local após ser baleado no braço. De acordo com a Polícia Civil, os tiros foram disparados dentro da sala de sutura, na presença de testemunhas. Após a execução, os suspeitos teriam adulterado a cena do crime e intimidado pessoas que estavam no hospital.