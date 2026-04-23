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Invasão em hospital: segundo PM suspeito de execução de paciente é preso

Crime ocorreu dentro de sala de sutura e foi presenciado por testemunhas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:43

PM foi flagrado durante o crime Crédito: Reprodução

O segundo policial militar investigado por participar da morte de um paciente dentro do Hospital Geral de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso nesta quarta-feira (22) após se apresentar na Corregedoria da Polícia Militar acompanhado de advogados. Antônio Daniel de Castro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e permanece sob custódia. Ele deve ser encaminhado ao Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas.

A prisão aconteceu uma semana após a captura de outro suspeito do caso, o também policial militar José Bomfim Ferreira da Silva, detido na última quinta-feira durante a primeira fase da operação. Segundo a investigação, o crime aconteceu em 6 de setembro de 2023. Na ocasião, os dois policiais, que estavam fora de serviço, teriam invadido a unidade de saúde usando coletes balísticos.

Veja fotos da operação que prendeu policial miltar

Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação
Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação
Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação
Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação
Operação foi realizada pela Polícia Civil em Itaparica por Divulgação
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Veja fotos da operação que prendeu policial miltar por Divulgação

Um deles portava uma arma longa. Já dentro do hospital, eles efetuaram vários disparos contra um paciente que havia sido levado ao local após ser baleado no braço. De acordo com a Polícia Civil, os tiros foram disparados dentro da sala de sutura, na presença de testemunhas. Após a execução, os suspeitos teriam adulterado a cena do crime e intimidado pessoas que estavam no hospital.

José Bomfim foi localizado no bairro de Manguinhos, em Itaparica. Durante o cumprimento de mandado de busca, policiais apreenderam uma pistola calibre .40, três carregadores, 87 munições e dois celulares. Os dois investigados respondem por homicídio qualificado e fraude processual. A polícia segue apurando o caso para esclarecer todos os detalhes da ação.

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