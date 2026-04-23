VÍTIMA

Miss baiana morta ao cair de prédio terminou namoro de dez anos por ‘liberdade’ antes de mudança para o Rio

Vítima caiu de prédio na Barra da Tijuca; polícia investiga discussão antes da queda

Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:58

Ana Luiza Mateus foi encontrada morta após cair de prédio Crédito: Reprodução

A modelo e miss baiana, Ana Luiza Mateus, 29 anos, morta após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (22), terminou um relacionamento de longa data antes de ir para território fluminense. O namorado da vítima, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, que foi preso por suspeita de feminicídio, foi encontrado morto na cela da Delegacia de Homicídios da capital carioca.

Ana Luiza estava morando no Rio há cerca de um ano, após decidir deixar a Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, para investir na carreira como modelo. Antes da mudança, a miss encerrou um relacionamento de dez anos, decisão que, segundo ela, marcava uma virada na sua vida.

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“Esse voo não foi apenas um passeio: representa liberdade, coragem e o início de um novo capítulo na minha vida. Me mudei para o Rio de Janeiro e, depois de um relacionamento de dez anos, percebi que precisava de algo a mais. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida: largar tudo na minha cidade”, disse a miss baiana em vídeo nas redes sociais.

Nas plataformas digitais, onde reunia mais de 15 mil seguidores, a modelo compartilhava bastidores de ensaios fotográficos, campanhas publicitárias e conteúdos ligados ao bem-estar. A visibilidade aumentou após participações em concursos de beleza, como o Miss Cosmo Bahia.

O perfil também reunia registros de viagens e momentos da rotina profissional. Ana Luiza ainda teve uma participação como figurante na novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo. No dia da morte, ela estava no apartamento com o namorado. Testemunhas relataram à polícia que o casal teria discutido momentos antes da queda.