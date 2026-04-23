POLÍCIA

Servidor do Detran é alvo de operação por cobrar até R$ 200 para 'agilizar' habilitação em Salvador

Mandados foram cumpridos em bairros de Salvador e em unidade do órgão

Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:27

Operação aconteceu em posto avançado do Detran Crédito: Polícia Civil

Um servidor do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) virou alvo de uma operação na manhã desta quinta-feira (23) por um esquema de corrupção dentro do órgão. De acordo com informações da Polícia Civil, na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em bairros de Salvador e em uma unidade do Detran.

A investigação teve início após o envio de um expediente da Corregedoria do Detran, que apontava indícios de que o funcionário estaria utilizando o cargo público para obter vantagens indevidas. Segundo a denúncia, ele cobraria valores de usuários para facilitar procedimentos administrativos dentro do órgão.

Operação aconteceu em posto avançado do Detran 1 de 5

As investigações indicam que havia cobrança para acelerar serviços como a emissão da primeira habilitação e a liberação de documentos de veículos. Também há suspeita de direcionamento de clientes para autoescolas específicas. Os valores exigidos variavam entre R$ 100 e R$ 200.

De acordo com a polícia, as práticas teriam ocorrido de forma contínua ao longo de 2023 e 2024, o que levou à solicitação de medidas judiciais para aprofundar o caso. Durante o cumprimento dos mandados, foram recolhidos documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que devem auxiliar na continuidade das investigações.