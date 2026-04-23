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Servidor do Detran é alvo de operação por cobrar até R$ 200 para 'agilizar' habilitação em Salvador

Mandados foram cumpridos em bairros de Salvador e em unidade do órgão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:27

Operação aconteceu em posto avançado do Detran
Operação aconteceu em posto avançado do Detran Crédito: Polícia Civil

Um servidor do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) virou alvo de uma operação na manhã desta quinta-feira (23) por um esquema de corrupção dentro do órgão. De acordo com informações da Polícia Civil, na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em bairros de Salvador e em uma unidade do Detran.

A investigação teve início após o envio de um expediente da Corregedoria do Detran, que apontava indícios de que o funcionário estaria utilizando o cargo público para obter vantagens indevidas. Segundo a denúncia, ele cobraria valores de usuários para facilitar procedimentos administrativos dentro do órgão.

Operação aconteceu em posto avançado do Detran

Operação aconteceu em posto avançado do Detran por Polícia Civil
Operação aconteceu em posto avançado do Detran por Polícia Civil
Operação aconteceu em posto avançado do Detran por Polícia Civil
Operação aconteceu em posto avançado do Detran por Polícia Civil
Operação aconteceu em posto avançado do Detran por Polícia Civil
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Operação aconteceu em posto avançado do Detran por Polícia Civil

As investigações indicam que havia cobrança para acelerar serviços como a emissão da primeira habilitação e a liberação de documentos de veículos. Também há suspeita de direcionamento de clientes para autoescolas específicas. Os valores exigidos variavam entre R$ 100 e R$ 200.

De acordo com a polícia, as práticas teriam ocorrido de forma contínua ao longo de 2023 e 2024, o que levou à solicitação de medidas judiciais para aprofundar o caso. Durante o cumprimento dos mandados, foram recolhidos documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que devem auxiliar na continuidade das investigações.

A ação foi realizada por equipes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), por meio da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (DECECAP). As diligências ocorreram em endereços ligados ao investigado nos bairros de Coutos e Alto de Coutos, além de uma unidade do Detran localizada em Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador.

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Tags:

Operação Propina Detran Servidor Público

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