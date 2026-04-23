Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionário da Limpurb morre em acidente enquanto trabalhava na Avenida Garibaldi

Caso ocorreu na noite de quarta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:12

Funcionário da Limpurb morre em acidente enquanto trabalhava na Avenida Garibaldi
Funcionário da Limpurb morre em acidente enquanto trabalhava na Avenida Garibaldi Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um funcionário da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) morreu enquanto trabalhava na noite de quarta-feira (22), na Avenida Garibaldi, em Salvador. Segundo a empresa, Josemar de Oliveira Santos, de 47 anos, realizava a coleta de uma caixa de entulho quando um caminhão desgovernado colidiu contra o veículo de serviço, que estava parado e devidamente sinalizado, e atingiu o trabalhador.

Ele ficou preso nas ferragens do caminhão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Transalvador e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados.

O condutor do caminhão, um homem de 62 anos, foi encaminhado à Central de Flagrantes (Cenflag/Salvador), passou por exames de corpo de delito e responde a um inquérito policial em liberdade. O caso é investigado pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) como homicídio culposo na direção de veículo automotor. 

Veja quais avenidas de Salvador devem passar por redução de limite máxima

Avenida Anita Garibaldi por Reprodução Google/Maps
Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio por Google Street View
Orla de Pituaçu, na região do Corsário por Google Street View
1 de 3
Avenida Anita Garibaldi por Reprodução Google/Maps

Em nota, a Limpurb lamentou o ocorrido e informou que a família foi imediatamente comunicada e está sendo assistida pela prestadora de serviço.

“Neste momento de pesar, a Limpurb se solidariza com os familiares e se coloca à disposição das autoridades para auxiliar em todo o processo de investigação”, declarou.

Tags:

Acidente

Mais recentes

Imagem - Alerta de chuvas é prorrogado até sábado (25) e áreas sob risco são ampliadas na Bahia

Alerta de chuvas é prorrogado até sábado (25) e áreas sob risco são ampliadas na Bahia
Imagem - Morre mulher baleada durante festa 'paredão' em São Marcos

Morre mulher baleada durante festa 'paredão' em São Marcos
Imagem - Corpo de miss baiana morta após cair de prédio é velado em Teixeira de Freitas

Corpo de miss baiana morta após cair de prédio é velado em Teixeira de Freitas