ATINGIDO POR CAMINHÃO

Funcionário da Limpurb morre em acidente enquanto trabalhava na Avenida Garibaldi

Caso ocorreu na noite de quarta-feira (22)

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:12

Funcionário da Limpurb morre em acidente enquanto trabalhava na Avenida Garibaldi Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um funcionário da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) morreu enquanto trabalhava na noite de quarta-feira (22), na Avenida Garibaldi, em Salvador. Segundo a empresa, Josemar de Oliveira Santos, de 47 anos, realizava a coleta de uma caixa de entulho quando um caminhão desgovernado colidiu contra o veículo de serviço, que estava parado e devidamente sinalizado, e atingiu o trabalhador.

Ele ficou preso nas ferragens do caminhão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Transalvador e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados.

O condutor do caminhão, um homem de 62 anos, foi encaminhado à Central de Flagrantes (Cenflag/Salvador), passou por exames de corpo de delito e responde a um inquérito policial em liberdade. O caso é investigado pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) como homicídio culposo na direção de veículo automotor.



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Em nota, a Limpurb lamentou o ocorrido e informou que a família foi imediatamente comunicada e está sendo assistida pela prestadora de serviço.