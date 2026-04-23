CHUVA FORTE

Chuva causa alagamentos em Salvador; confira previsão para esta quinta (23)

Capital baiana segue sob instabilidade, com alto volume de chuva e risco de novos transtornos

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:35

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A chuva que atinge Salvador já provoca alagamentos em diferentes pontos da cidade e deve continuar ao longo desta quinta-feira (23). De acordo com a previsão, o cenário segue instável, com sol entre nuvens e pancadas rápidas ao longo do dia.

Nas últimas 72 horas, alguns bairros registraram os maiores acumulados de chuva na capital. Entre eles estão Monte Serrat, com cerca de 138 mm, Liberdade (Vila Sabiá), Calçada, Rio Vermelho, Barris, além de regiões da Cidade Baixa, Brotas (Codesal), Caixa d’Água e Mata Escura, todos com volumes acima de 119 mm.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Para esta quinta, o volume previsto é de 29,7 mm, com 96% de probabilidade de chuva. As temperaturas variam entre 23°C e 28°C.

Quando para de chover?

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção da instabilidade. Na sexta-feira (24), há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. O volume deve cair para 17,5 mm, mas o risco permanece alto, com 94% de chance. As temperaturas ficam entre 25°C e 27°C.

No sábado (25), o tempo continua instável, com sol entre nuvens e pancadas ao longo do dia. A previsão indica 7,9 mm de chuva, com temperaturas variando entre 26°C e 27°C.