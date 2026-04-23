Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chuva causa alagamentos em Salvador; confira previsão para esta quinta (23)

Capital baiana segue sob instabilidade, com alto volume de chuva e risco de novos transtornos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 07:35

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

chuva que atinge Salvador já provoca alagamentos em diferentes pontos da cidade e deve continuar ao longo desta quinta-feira (23). De acordo com a previsão, o cenário segue instável, com sol entre nuvens e pancadas rápidas ao longo do dia.

Nas últimas 72 horas, alguns bairros registraram os maiores acumulados de chuva na capital. Entre eles estão Monte Serrat, com cerca de 138 mm, Liberdade (Vila Sabiá), Calçada, Rio Vermelho, Barris, além de regiões da Cidade Baixa, Brotas (Codesal), Caixa d’Água e Mata Escura, todos com volumes acima de 119 mm.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Para esta quinta, o volume previsto é de 29,7 mm, com 96% de probabilidade de chuva. As temperaturas variam entre 23°C e 28°C.

Quando para de chover?

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção da instabilidade. Na sexta-feira (24), há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. O volume deve cair para 17,5 mm, mas o risco permanece alto, com 94% de chance. As temperaturas ficam entre 25°C e 27°C.

No sábado (25), o tempo continua instável, com sol entre nuvens e pancadas ao longo do dia. A previsão indica 7,9 mm de chuva, com temperaturas variando entre 26°C e 27°C.

Já no domingo (26), o tempo começa a melhorar. Ainda há possibilidade de chuva passageira durante o dia, mas a previsão aponta para tempo firme à noite. Os termômetros devem oscilar entre 24°C e 30°C.

Leia mais

Imagem - Inmet eleva alerta para perigo de chuvas intensas em Salvador e outras 44 cidades baianas

Inmet eleva alerta para perigo de chuvas intensas em Salvador e outras 44 cidades baianas

Imagem - Inema emite alerta de chuvas fortes e rajadas de vento para o litoral baiano

Inema emite alerta de chuvas fortes e rajadas de vento para o litoral baiano

Imagem - Semana será de chuva frequente em Salvador; confira a previsão até domingo (26)

Semana será de chuva frequente em Salvador; confira a previsão até domingo (26)

Tags:

Chuva

Mais recentes

Imagem - Alerta de chuvas é prorrogado até sábado (25) e áreas sob risco são ampliadas na Bahia

Alerta de chuvas é prorrogado até sábado (25) e áreas sob risco são ampliadas na Bahia
Imagem - Morre mulher baleada durante festa 'paredão' em São Marcos

Morre mulher baleada durante festa 'paredão' em São Marcos
Imagem - Corpo de miss baiana morta após cair de prédio é velado em Teixeira de Freitas

Corpo de miss baiana morta após cair de prédio é velado em Teixeira de Freitas