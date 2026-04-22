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Inema emite alerta de chuvas fortes e rajadas de vento para o litoral baiano

Risco de alagamentos e deslizamentos aumenta em Salvador, RMS, Recôncavo e Litoral Norte

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:39

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Salvador está sob alerta de chuva Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) emitiu, nesta quarta-feira (22), um alerta de chuvas intensas e rajadas de vento para o litoral da Bahia. O aviso é válido para as próximas 24 horas e mantém em estado de atenção áreas como Salvador, a Região Metropolitana, o Recôncavo e o Litoral Norte.

De acordo com o órgão, as chuvas estão associadas a instabilidades atmosféricas e devem continuar ocorrendo com frequência, especialmente em regiões que já registraram acumulados elevados nos últimos dias.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Segundo a meteorologista Cláudia Valéria, do Inema, a combinação entre nebulosidade persistente, precipitações contínuas e rajadas de vento intensifica os impactos, principalmente em locais onde o solo já se encontra saturado.

“Esse cenário amplia o risco de ocorrências como alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, com maior impacto em áreas urbanas e em locais com histórico de instabilidade geotécnica”, afirmou.

O monitoramento aponta que as instabilidades seguem atuando em toda a faixa litorânea, com possibilidade de episódios de chuva mais intensa ao longo do dia. Em algumas áreas, os volumes acumulados nas últimas 48 horas já provocaram a elevação do nível de rios, situação que pode persistir ou se agravar durante o período do alerta.

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Outro fator de atenção é o solo encharcado, que reduz a capacidade de absorção da água da chuva e favorece o escoamento superficial, aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos, especialmente em regiões densamente ocupadas ou com drenagem limitada.

O Inema informou que segue monitorando continuamente as condições meteorológicas e hidrológicas por meio da Sala de Situação, com o objetivo de orientar ações preventivas e alertar a população sobre possíveis riscos.

Tags:

Chuva

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