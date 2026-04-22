PARADISÍACO

Você conhece a primeira praia do Brasil? Lugar é cercado por falésias e tem encontro do rio com o mar

Cenário natural e praticamente intocado fica na Bahia e foi onde a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral avistou pela primeira vez o território que viria a ser chamado de Brasil

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:56

Descubra os encantos da Barra do Cahy Crédito: Reprodução/Tripadvisor

Localizada no sul da Bahia, a Barra do Cahy é reconhecida como a primeira praia do Brasil e um dos destinos mais emblemáticos quando o assunto é turismo histórico e contemplativo. Cercada por falésias, vegetação nativa e o encontro do rio com o mar, o local encanta visitantes pela sua beleza preservada e atmosfera de tranquilidade, que parece atravessar séculos.

Os relatos da chegada dos portugueses foram registrados na célebre carta de Pero Vaz de Caminha, documento considerado a certidão de nascimento do Brasil. Em suas palavras, Caminha descreveu com riqueza de detalhes o encantamento diante das paisagens, da natureza abundante e dos povos originários, revelando a grandiosidade daquele primeiro contato com o chamado “Novo Mundo”.

Hoje, a Barra do Cahy mantém viva essa herança histórica, aliada a um cenário de tirar o fôlego. O visitante encontra águas calmas, areia dourada e um ambiente ideal para quem busca conexão com a natureza e experiências autênticas. O encontro do rio Cahy com o mar cria um espetáculo à parte, formando piscinas naturais e paisagens únicas ao longo do dia.