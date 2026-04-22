Você conhece a primeira praia do Brasil? Lugar é cercado por falésias e tem encontro do rio com o mar

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Perla Ribeiro
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:56
Localizada no sul da Bahia, a Barra do Cahy é reconhecida como a primeira praia do Brasil e um dos destinos mais emblemáticos quando o assunto é turismo histórico e contemplativo. Cercada por falésias, vegetação nativa e o encontro do rio com o mar, o local encanta visitantes pela sua beleza preservada e atmosfera de tranquilidade, que parece atravessar séculos.
Foi ali que, ao cair da tarde do dia 22 de abril de 1500, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral avistou pela primeira vez o território que viria a ser chamado de Brasil. O cenário natural, praticamente intocado, guarda a memória desse momento histórico que marcou o início de uma nova era. A região se tornou símbolo do descobrimento e desperta o interesse de turistas, estudantes e pesquisadores de todo o país.
Os relatos da chegada dos portugueses foram registrados na célebre carta de Pero Vaz de Caminha, documento considerado a certidão de nascimento do Brasil. Em suas palavras, Caminha descreveu com riqueza de detalhes o encantamento diante das paisagens, da natureza abundante e dos povos originários, revelando a grandiosidade daquele primeiro contato com o chamado “Novo Mundo”.
Hoje, a Barra do Cahy mantém viva essa herança histórica, aliada a um cenário de tirar o fôlego. O visitante encontra águas calmas, areia dourada e um ambiente ideal para quem busca conexão com a natureza e experiências autênticas. O encontro do rio Cahy com o mar cria um espetáculo à parte, formando piscinas naturais e paisagens únicas ao longo do dia.
Mais do que um destino turístico, a Barra do Cahy é um convite a reviver o início da história do Brasil em um dos cenários mais belos do litoral baiano. Um lugar onde passado e presente se encontram, proporcionando uma experiência inesquecível para quem deseja conhecer, de perto, as origens do país.