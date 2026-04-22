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Semana será de chuva frequente em Salvador; confira a previsão até domingo (26)

Capital baiana deve ter pancadas diárias, alta umidade e risco de trovoadas

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:23

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A semana será marcada por instabilidade em Salvador, com previsão de chuva todos os dias até domingo (26), segundo o Climatempo. Nesta quarta-feira (22), o dia será chuvoso, com acumulado de até 39,9 mm e 94% de chance de precipitação. As temperaturas variam entre 23°C e 28°C. O céu terá sol entre nuvens, mas com chuva ao longo do dia e também à noite.

Na quinta-feira (23), o cenário se mantém semelhante, com sol e pancadas rápidas de chuva. O volume previsto é de 29,7 mm, com 96% de probabilidade. As temperaturas seguem entre 23°C e 28°C.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na sexta-feira (24), a previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. O volume cai para 17,5 mm, mas o risco de chuva permanece alto, com 94% de chance. Os termômetros devem variar entre 25°C e 27°C.

No sábado (25), o tempo segue instável, com sol entre nuvens e pancadas ao longo do dia. A previsão é de 7,9 mm de chuva e temperaturas entre 26°C e 27°C.

Já no domingo (26), o cenário começa a melhorar. A previsão ainda indica possibilidade de chuva passageira durante o dia, mas com tempo firme à noite. As temperaturas variam entre 24°C e 30°C.