CHAPADA DIAMANTINA

Gerente de banco é vítima de sequestro e tem filho levado por criminosos na Bahia

Grupo armado tentou saque em agência bancária antes de fugir com vítimas

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:41

Bandidos tentaram saquem em agência bancária da cidade Crédito: Reprodução

Um caso de sequestro seguido de cárcere privado aterrorizou uma família no município de Utinga, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O caso foi registrado na segunda-feira (20) e teve como alvo uma gerente de banco da cidade.

De acordo com informações iniciais, homens armados, invadiram a casa da mulher, renderam familiares e os levaram como reféns. Em seguida, o grupo obrigou as vítimas a irem até a agência bancária da cidade, onde tentou realizar um saque.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Após não conseguirem retirar o dinheiro, os criminosos fugiram pela BA-142 ainda com os reféns. Durante o percurso, parte da família foi liberada, mas o filho da gerente, de 7 anos, permaneceu com o grupo.

Pouco tempo depois, a criança foi abandonada pelos sequestradores em uma região de mata. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Utinga, que realiza diligências e oitivas para identificar os envolvidos.