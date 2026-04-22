Gerente de banco é vítima de sequestro e tem filho levado por criminosos na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:41
Um caso de sequestro seguido de cárcere privado aterrorizou uma família no município de Utinga, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O caso foi registrado na segunda-feira (20) e teve como alvo uma gerente de banco da cidade.
De acordo com informações iniciais, homens armados, invadiram a casa da mulher, renderam familiares e os levaram como reféns. Em seguida, o grupo obrigou as vítimas a irem até a agência bancária da cidade, onde tentou realizar um saque.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Após não conseguirem retirar o dinheiro, os criminosos fugiram pela BA-142 ainda com os reféns. Durante o percurso, parte da família foi liberada, mas o filho da gerente, de 7 anos, permaneceu com o grupo.
Pouco tempo depois, a criança foi abandonada pelos sequestradores em uma região de mata. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Utinga, que realiza diligências e oitivas para identificar os envolvidos.
A Polícia Militar da Bahia também foi acionada e participou das buscas na região que resultaram na localização da criança. Até o momento, ninguém foi preso.