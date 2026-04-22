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Gerente de banco é vítima de sequestro e tem filho levado por criminosos na Bahia

Grupo armado tentou saque em agência bancária antes de fugir com vítimas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:41

Bandidos tentaram saquem em agência bancária da cidade Crédito: Reprodução

Um caso de sequestro seguido de cárcere privado aterrorizou uma família no município de Utinga, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O caso foi registrado na segunda-feira (20) e teve como alvo uma gerente de banco da cidade.

De acordo com informações iniciais, homens armados, invadiram a casa da mulher, renderam familiares e os levaram como reféns. Em seguida, o grupo obrigou as vítimas a irem até a agência bancária da cidade, onde tentou realizar um saque.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Após não conseguirem retirar o dinheiro, os criminosos fugiram pela BA-142 ainda com os reféns. Durante o percurso, parte da família foi liberada, mas o filho da gerente, de 7 anos, permaneceu com o grupo.

Pouco tempo depois, a criança foi abandonada pelos sequestradores em uma região de mata. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Utinga, que realiza diligências e oitivas para identificar os envolvidos.

A Polícia Militar da Bahia também foi acionada e participou das buscas na região que resultaram na localização da criança. Até o momento, ninguém foi preso.

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Tags:

Bahia Filho Banco Gerente Sequestro

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