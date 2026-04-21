BR-020

Acidente com van que levava baianos após velório de familiar deixa ao menos 8 mortos

Ocupantes da van envolvida na colisão eram da mesma família e seguiam de Buritirama (BA) com destino ao estado de São Paulo

Wladmir Pinheiro

Publicado em 21 de abril de 2026 às 16:24

Acidente de trânsito no trecho entre o distrito de Bezerra e JK - Crédito: Divulgação/CBMGO

Um grave acidente na manhã desta terça-feira (21), na BR-020, nas proximidades de Formosa (GO), no Entorno do Distrito Federal, deixou ao menos oito pessoas mortas e outras oito feridas. As vítimas fatais são cinco homens e três mulheres.

Segundo informações apuradas pelo Portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio, os ocupantes da van envolvida na colisão eram da mesma família e seguiam de Buritirama (BA) com destino ao estado de São Paulo. O grupo retornava para casa após participar do velório de uma familiar.

A dinâmica do acidente aponta que a van colidiu inicialmente com uma Fiat Toro e, em seguida, bateu contra um caminhão. O impacto foi extremamente violento, e a van ficou completamente esmagada. A parte frontal dos veículos envolvidos ficou completamente destruída..

Ao todo, 13 pessoas estavam na van. Sete morreram ainda no local. Os seis sobreviventes foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Formosa, mas até o momento não há atualização sobre o estado de saúde das vítimas.

Na Fiat Toro, que transportava quatro pessoas, uma morreu e outras duas ficaram feridas. Elas também foram levadas para atendimento médico. O motorista do caminhão não se feriu.

Equipes do 19º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Formosa, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outros órgãos, trabalharam no resgate das vítimas e na organização do trânsito na rodovia após o acidente..