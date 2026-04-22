PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais de 100 cidades baianas; veja lista

RMS e outras regiões também serão afetadas

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 06:38

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para Salvador e outros mais de 100 municípios da Bahia. O aviso teve início à 0h desta quarta-feira (22) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

De acordo com o órgão, há previsão de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km/h.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Apesar da intensidade moderada, o alerta indica baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Ao todo, 104 cidades baianas estão incluídas no aviso, abrangendo regiões como a Região Metropolitana de Salvador, nordeste baiano, centro-norte e oeste do estado.

Confira a lista de cidades sob alerta:

Abaré

Acajutiba

Água Fria

Alagoinhas

Amargosa

Amélia Rodrigues

Antônio Cardoso

Aporá

Araçás

Aramari

Aratuípe

Barreiras

Buritirama

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Campo Alegre de Lourdes

Candeias

Cardeal da Silva

Casa Nova

Castro Alves

Catu

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Coronel João Sá

Crisópolis

Cruz das Almas

Curaçá

Dias d’Ávila

Dom Macedo Costa

Entre Rios

Esplanada

Feira de Santana

Formosa do Rio Preto

Gandu

Governador Mangabeira

Ibirapitanga

Igrapiúna

Inhambupe

Irará

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Ituberá

Jaguaripe

Jandaíra

Jiquiriçá

Laje

Lauro de Freitas

Luís Eduardo Magalhães

Madre de Deus

Mansidão

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Olindina

Ouriçangas

Paripiranga

Pedrão

Pedro Alexandre

Pilão Arcado

Piraí do Norte

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Remanso

Riachão das Neves

Rio Real

Rodelas

Salinas da Margarida

Salvador

Santanópolis

Santa Rita de Cássia

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Teolândia

Terra Nova

Ubaíra

Valença

Varzedo

Vera Cruz