Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais de 100 cidades baianas; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de abril de 2026 às 06:38
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para Salvador e outros mais de 100 municípios da Bahia. O aviso teve início à 0h desta quarta-feira (22) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.
De acordo com o órgão, há previsão de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km/h.
O que fazer durante o temporal?
Apesar da intensidade moderada, o alerta indica baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade.
Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Ao todo, 104 cidades baianas estão incluídas no aviso, abrangendo regiões como a Região Metropolitana de Salvador, nordeste baiano, centro-norte e oeste do estado.
Abaré
Acajutiba
Água Fria
Alagoinhas
Amargosa
Amélia Rodrigues
Antônio Cardoso
Aporá
Araçás
Aramari
Aratuípe
Barreiras
Buritirama
Cabaceiras do Paraguaçu
Cachoeira
Cairu
Camaçari
Camamu
Campo Alegre de Lourdes
Candeias
Cardeal da Silva
Casa Nova
Castro Alves
Catu
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conceição do Jacuípe
Conde
Coração de Maria
Coronel João Sá
Crisópolis
Cruz das Almas
Curaçá
Dias d’Ávila
Dom Macedo Costa
Entre Rios
Esplanada
Feira de Santana
Formosa do Rio Preto
Gandu
Governador Mangabeira
Ibirapitanga
Igrapiúna
Inhambupe
Irará
Itanagra
Itaparica
Itapicuru
Ituberá
Jaguaripe
Jandaíra
Jiquiriçá
Laje
Lauro de Freitas
Luís Eduardo Magalhães
Madre de Deus
Mansidão
Maragogipe
Maraú
Mata de São João
Muniz Ferreira
Muritiba
Mutuípe
Nazaré
Nilo Peçanha
Olindina
Ouriçangas
Paripiranga
Pedrão
Pedro Alexandre
Pilão Arcado
Piraí do Norte
Pojuca
Presidente Tancredo Neves
Remanso
Riachão das Neves
Rio Real
Rodelas
Salinas da Margarida
Salvador
Santanópolis
Santa Rita de Cássia
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
Santo Estêvão
São Felipe
São Félix
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Sapeaçu
Sátiro Dias
Saubara
Simões Filho
Taperoá
Teodoro Sampaio
Teolândia
Terra Nova
Ubaíra
Valença
Varzedo
Vera Cruz
Wenceslau Guimarães