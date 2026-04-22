SAÚDE

Cientistas levam prêmio por descoberta que muda tratamento de doença grave do sangue

Pesquisa abriu caminho para tratamento inovador com edição genética

Esther Morais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 07:59

Cientistas são premiados por avanço que pode transformar tratamento da anemia falciforme Crédito: Shutterstock

Pesquisadores foram reconhecidos internacionalmente por contribuições que possibilitaram o desenvolvimento de uma terapia genética voltada ao tratamento da anemia falciforme.

Swee Lay Thein, do Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue (NHLBI), e Stuart Orkin receberam o Prêmio Breakthrough em Ciências da Vida pelo trabalho que deu base à criação do tratamento conhecido como Casgevy.

A terapia utiliza a técnica de edição genética CRISPR para tratar a doença e também a beta-talassemia, condições que podem causar dores intensas e complicações graves. A premiação foi realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O tratamento atua ao desativar um gene específico, permitindo que o organismo volte a produzir células sanguíneas saudáveis. A inovação representa uma mudança significativa para pacientes que convivem com crises recorrentes e danos a órgãos.

A base da descoberta surgiu a partir da observação de que bebês com predisposição à doença não apresentam sintomas logo após o nascimento. Isso ocorre porque produzem hemoglobina fetal, que protege o sangue. Com o crescimento, essa proteção é substituída pela hemoglobina adulta, quando os sintomas passam a surgir.

Os pesquisadores identificaram que o gene BCL11A funciona como um “interruptor” que interrompe a produção dessa hemoglobina protetora. A partir disso, a estratégia passou a ser bloquear esse mecanismo para manter a proteção ao longo da vida.

Apesar do avanço, especialistas apontam que o tratamento ainda é complexo e de alto custo, envolvendo etapas como coleta de células da medula, edição em laboratório e reinfusão no paciente após quimioterapia.