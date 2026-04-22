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Idosa branca é presa após se dizer superior a policial negro em Salvador

Caso foi registrado no Largo de Santana e suspeita foi autuada em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:56

Caso foi registrado no Largo de Santana Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Uma idosa de 74 anos foi presa em flagrante, nesta terça-feira (21), após cometer injúria racial contra um policial militar no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A ação foi registrada pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (DEATI).

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento no Largo de Santana quando foi abordada pela suspeita. Inicialmente, ela passou a questionar a atuação dos agentes no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Mesmo após receber explicações, a mulher começou a dirigir ofensas de cunho racial a um dos policiais, de 23 anos, alegando superioridade em razão da própria raça.

Diante da situação, os militares conduziram a idosa até a unidade policial, onde o caso foi formalizado. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de injúria racial.

Após os procedimentos, a suspeita permaneceu custodiada e segue à disposição da Justiça.

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Tags:

Presa Salvador Racismo Idosa

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