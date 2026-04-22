CRIME

Idosa branca é presa após se dizer superior a policial negro em Salvador

Caso foi registrado no Largo de Santana e suspeita foi autuada em flagrante

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:56

Caso foi registrado no Largo de Santana Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Uma idosa de 74 anos foi presa em flagrante, nesta terça-feira (21), após cometer injúria racial contra um policial militar no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A ação foi registrada pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (DEATI).



Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento no Largo de Santana quando foi abordada pela suspeita. Inicialmente, ela passou a questionar a atuação dos agentes no local.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Mesmo após receber explicações, a mulher começou a dirigir ofensas de cunho racial a um dos policiais, de 23 anos, alegando superioridade em razão da própria raça.

Diante da situação, os militares conduziram a idosa até a unidade policial, onde o caso foi formalizado. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de injúria racial.