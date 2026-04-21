Morre fotógrafo Sun Sun, referência da fotografia social em Salvador

Presença constante em festas, casamentos e solenidades, trabalhou em conjunto com sua filha, a jornalista e colunista Yin Yee Carneiro.

Publicado em 21 de abril de 2026 às 15:18

Morre fotógrafo Sun Sun, referência da fotografia social em Salvador

O fotógrafo Ng Cheuk Sun, conhecido como Sun Sun, morreu na última segunda-feira (20), em Salvador, onde construiu uma trajetória marcante na documentação da vida social. A causa da morte não foi divulgada.

Reconhecido como um dos nomes históricos da fotografia de eventos em Salvador, Sun Sun se destacou por registrar, ao longo de décadas, celebrações, encontros e momentos que ajudam a compor a memória cultural e social da cidade.

Presença constante em festas, casamentos e solenidades, trabalhou em conjunto com sua filha, a jornalista e colunista Yin Yee Carneiro. Juntos, mantiveram a Revista Sun Sun Flash e publicaram o livro “De Pai Para Filha: O Segredo Do Sucesso Da Dupla Dinâmica Da Bahia!”.

O sepultamento aconteceu às 11h desta terça-feira (21), no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

