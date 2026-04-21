INCLUSÃO

Livro com 26 histórias de adultos autistas propõe novo olhar sobre o espectro

Produzida em Salvador, obra com cerca de 550 páginas apresenta trajetórias pessoais e profissionais de autores de diferentes estados

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:29

Livro TEAr – Múltiplas Formas de Existir está em fase de pré-lançamento Crédito: Divulgação

Um conjunto de relatos autobiográficos de 26 pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deu origem ao livro TEAr – Múltiplas Formas de Existir, atualmente em fase de pré-lançamento. Com aproximadamente 550 páginas, a publicação apresenta experiências pessoais, percursos profissionais e desafios do cotidiano enfrentados por adultos autistas, com a proposta de ampliar a compreensão sobre a diversidade existente dentro do espectro.

Produzida em Salvador, a obra deve ganhar projeção nacional com divulgação prevista durante a Bienal do Livro de São Paulo, marcada para setembro. O projeto conta com apoio da Petrobahia, responsável pelo custeio da impressão dos primeiros 100 exemplares. A empresa já havia participado anteriormente do lançamento de A loucura entre nós, de Marcelo Veras, que serviu como uma das referências para a nova publicação.

Os relatos reunidos no livro são assinados por homens e mulheres de diferentes idades e origens, incluindo moradores de Salvador, cidades do interior da Bahia, Minas Gerais e São Paulo. A maioria dos autores é paciente da neurologista Clarice Tardio, organizadora da obra e responsável pelo projeto “Minha História, Nosso Espectro”. Durante cerca de três meses, os participantes desenvolveram os textos em um processo coletivo de escrita mediado por um grupo no WhatsApp.

Segundo Clarice Tardio, a proposta foi reunir experiências que evidenciem a diversidade de trajetórias entre pessoas autistas adultas. “Esse livro é sobre dar voz a pessoas que, por muito tempo, foram vistas a partir de estigmas. São histórias reais que mostram que o espectro é diverso e cheio de possibilidades. Temos histórias de pessoas que se formaram na universidade, trabalham e levam uma vida aparentemente normal, mas com lutas individuais invisíveis, que não podem ser invalidadas, e pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho”, afirma.

Entre os autores, há profissionais de áreas como direito e cinema, além de participantes com diferentes formações e histórias marcadas por temas como racismo e convivência com o vírus HIV. O prefácio do livro é assinado pelo desembargador Alexandre Moraes da Rosa, apontado como o primeiro magistrado autista do país.

A diretora de Operações e Suprimentos da Petrobahia, Iara Schimmelpfeng, destacou a importância do apoio ao projeto. “Acreditamos na força de projetos que promovem inclusão e ampliam o entendimento da sociedade sobre temas importantes. Estar presente em um livro como este é contribuir para um diálogo necessário”.