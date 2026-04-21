DEVOÇÃO

Programação do Dia de São Jorge tem missas, caminhada e procissão em Salvador

Celebrações acontecem no Jardim Cruzeiro e no Centro Histórico, com alvorada, missas, procissão e participação de bispo auxiliar da Arquidiocese

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 12:43

São Jorge Crédito: Divulgação

Devotos de São Jorge, o santo guerreiro, participam de celebrações especiais nesta quarta-feira (23), em Salvador. Na Paróquia São Jorge, no bairro Jardim Cruzeiro, única da Arquidiocese de São Salvador da Bahia dedicada ao santo, a programação começa às 5h com a alvorada.

Ao longo do dia estão previstas missas às 8h e às 13h. Às 16h será realizada uma caminhada com saída do Largo de Roma em direção à igreja matriz, localizada na Rua Rosalvo Barbosa Romeu, s/n, Vila Rui Barbosa. Na chegada, os participantes receberão a bênção do Santíssimo Sacramento. Às 19h acontece a missa solene presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Galrão.

No Centro Histórico da capital baiana, a programação também começa às 5h, com alvorada na Igreja da Ordem Terceira Secular de São Francisco. Às 7h30 haverá café da manhã partilhado no adro da igreja, seguido da oração do terço às 8h. A missa solene será celebrada às 9h pelo frei Jonaldo Adelino de Souza e, em seguida, será realizada uma procissão.