POLÍCIA

Bebê de 10 meses morre após dar entrada em UPA de Salvador com sinais de violência sexual

Caso aconteceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 13:33

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um bebê de 10 meses morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio, em Salvador, com sinais de abuso sexual. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (6).

De acordo com a Polícia Militar, os responsáveis pela criança foram identificados e encaminhados à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), para investigar a denúncia de estupro de vulnerável.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14