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Bebê de 10 meses morre após dar entrada em UPA de Salvador com sinais de violência sexual

Caso aconteceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 13:33

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um bebê de 10 meses morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio, em Salvador, com sinais de abuso sexual. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (6).

De acordo com a Polícia Militar, os responsáveis pela criança foram identificados e encaminhados à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), para investigar a denúncia de estupro de vulnerável.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

"Mais informações não serão divulgadas neste momento, a fim de evitar prejuízos ao trabalho da Polícia Judiciária e em respeito à vítima, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", diz trecho da nota da Polícia Civil.

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