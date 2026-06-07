Bebê de 10 meses morre após dar entrada em UPA de Salvador com sinais de violência sexual

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Millena Marques
Publicado em 7 de junho de 2026 às 13:33
Um bebê de 10 meses morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio, em Salvador, com sinais de abuso sexual. A ocorrência foi registrada na tarde de sábado (6).
De acordo com a Polícia Militar, os responsáveis pela criança foram identificados e encaminhados à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.
A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), para investigar a denúncia de estupro de vulnerável.
Caso é investigado pela Polícia Civil
"Mais informações não serão divulgadas neste momento, a fim de evitar prejuízos ao trabalho da Polícia Judiciária e em respeito à vítima, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", diz trecho da nota da Polícia Civil.